Iohannis a promulgat legea care dubleaza alocatiile copiilor. Ce va face Orban?

Conform Administratiei Prezidentiale, Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea a Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 124/13.03.2019).Ramane de vazut cum va proceda premierul Ludovic Orban, care saptamana trecuta a anuntat ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat. "Noi suntem pusi in situatia de a gasi bani, pentru ca nu exista fonduri. Solutia pe care vom merge este aceea de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii, pana cand vom avea resursele bugetare si stiti bine ca nu se poate lucrul acesta decat la rectificarea bugetara, adicaDiscutiile pe care le-am avut cu presedintele converg spre aceasta solutie", a spus Orban, saptamana trecuta, dupa o intalnire cu Iohannis de la Palatul Cotroceni. De altfel, si azi premierul si presedintele au programata o discutie la ora 14:00.Inainte cu o zi, Iohannis anuntase ca nu are de gand sa refuze promulgarea legii care dubleaza alocatiile pentru copii. Totusi, el a precizat atunci ca asteapta solutii de la Guvern, pentru ca este vorba despre niste sume care nu sunt prevazute in bugetul pe 2020.A.G.