Ludovic Orban, despre alocatiile copiilor: Un non-subiect. Vouchere? Nu, asa ati citit la un post TV pe crawl!

Ludovic Orban a fost intrebat despre alocatiile copiilor si despre majorarea acestora."Ce sa va spun, este un non-subiect. PNL a avut intotdeauna grija ca alocatiile pentru copii sa creasca. Majorarile din 2015, 2019 au fost crescute (sic!) de PNL, tot noi am avut grija sa le indexam cu rata inflatiei.In situatia de fata, proiectul de lege adoptat la initiativa PSD, un amendament la proiectul de lege nu poate fi aplicat pana in momentul in care se va realiza rectificarea bugetara", sustine Orban.Intrebat daca alocatiile copiilor vor fi transformate in vouchere, Orban a replicat: "Asa ati citit dumneavoastra la un post de televiziune pe crawl"."Vouchere? Nu, asa ati citit dumneavoastra la un post de televiziune pe crawl. Am dat exemple, intrebat fiind, am dat exemple ca exista si alte modalitati de a sprijini financiar, m-am referit la alte tari si am spus foarte clar ca nu exista niciun astfel de proiect referitor la acest subiect, ca noi respectam legislatia si ca obiectivul nostru este sa crestem alocatiile pentru copii", a precizat Orban.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, marti seara, ca a ridicat problema eficientizarii sistemului de acordare a alocatiilor pentru copii, cunoscuta fiind realitatea conform careia de multe ori de banii respectivi beneficiaza parintii pentru cu totul alte cheltuieli decat cele necesare copiilor."Se mai joaca si la pacanele", spunea ministrul Muncii , aratand ca voucherele ar putea fi o solutie, mai ales daca nu ar putea fi folosite pentru cumpararea de tigari sau alcool sau daca ar fi conditionate de participarea la scoala a celor mici.