Majorarea pensiilor costa de peste zece ori mai mult decat "dublarea" alocatiilor

Adica fortarea unor cresteri de beneficii sociale absolut necesare, dar mult peste rezultatele economice, altminteri mult mai modeste in raport cu cele asteptate (vezi anuntul de crestere economica de 4,1% pe 2018 , fata de acel 5,5% din prima prognoza).De fapt, toata disputa din Parlament s-a dus in jurul cresterii cu 75% a alocatiilor pentru copii, care va insemna (pentru doar 10 luni ramase pentru aplicare din cele 12 ale anului) un efect negativ pe buget de circa 2,13 miliarde lei sau -0,21% din PIB. Respectiv, deficitul abia diminuat cat de cat spre 2,55% din PIB va urca la 2,76% din PIB si se va apropia din nou periculos de limita de 3% din PIB.Dincolo de aspectele politice, cu trecerea la limita a unui amendament si cu marcarea trendului preocuparii pentru viitor din partea actualei Opozitii , altceva ar trebui sa ne atraga atentia:Hai sa facem cateva calcule pentru a vedea de ce ingrijorarea justificata din partea Puterii la "dublarea" alocatiilor ar trebui sa fie un model chiar pentru ea, atunci cand vine vorba despre programul de majorare a pensiilor.Mai intai sa vedem de ce "dublare" a alocatiilor.Pai, la 4,44 milioane copii cu varsta intre 0 si 18 ani, dintre care circa 412 mii cu varsta sub 2 ani si cresteri de alocatii de la 84 lei la 150 lei (adica +79%), respectiv de la 200 lei la 300 lei (+50%) la cei mici, rezulta potrivit artimeticii elementare o majorare de circa 76% a alocatiilor, cam departe de "dublare".Chiar si asa, efectul de crestere a deficitului cu 2,13 miliarde lei sau 0,21% din PIB ar fi fost de 2,5 miliarde lei sau 0,25% din PIB daca se aplica aceasta masura pe intregul an, asa cum se va intampla din 2020 incolo.Pana aici, toate bune si frumoase, dar, daca a iesit atata scandal la majorarea alocatiilor ce te faci cu programul de majorare a pensiilor?Hai sa fim consecventi cu abordarea Guvernului ingrijorat de majorarea deficitului bugetar (desigur, din bugetul de stat si nu din bugetul asigurarilor sociale, dar ceea ce conteaza este rezultatul general din bugetul general consolidat).Se zice ca va fi o problema majorarea deficitului bugetului de stat de la 36.156,8 milioane lei la 38.287,33 milioane lei (sesizati poanta, de la "doar" 3,53% din PIB la 3,74% din PIB, adica la stat deficitul este mai mare de 3% din PIB si trebuie compensat din excedente la alte bugete, inclusiv cel din care se platesc pensiile).Daca aceasta este o problema, atunci hai sa socotim si cat revine pentru majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2019: 4,68 milioane de pensionari (ceva mai multi decat copiii) vor beneficia de o crestere de 165 lei a valorii punctului de pensie la o pensie medie pe T3 2018 de 1.180 lei. De unde rezulta un necesar suplimentar de plata de 3,31 miliarde lei pe 2019 sau un efect de aproape 10 miliarde lei pe 2020, adica 0,90% din PIB.Si, acum, atentie la majorarile anuntate pentru 2020, pentru care e musai sa facem un tabel:Sa vedem si efectul direct pe 2021 al acestor majorari ale punctului de pensie (sa presupunem ca nu se vor mai gasi alte sugestii pentru alocatiile copiilor, care sa tina pasul cu cele ale pensiilor) . Pai, in 2021, fara a mai continua cu programul de eterna crestere a pensiilor cu mult peste cresterea economica (unii ar spune Caritas), efectul va fi:Raportat la prognoza de PIB situata la nivelul de 1.178,6 miliarde lei, vom avea o influenta de 2,60% din PIB. Plus ce se va mai acorda prin majorarea din nou a punctului de pensie la 1.875 lei, moment in care se va modifica modul de calcul pentru a se pierde urma acestor inginerii financiare. Iar cresterile vor continua spre triplarea pensiilor in decurs de cinci ani.Una peste alta, daca facem o comparatie intre "dublarea" alocatiilor pentru copii (76%) si cresterea vertiginoasa a pensiilor in ceva mai mult de doi ani (+77,5%, de la 1.000 lei punctul la 1.775 lei, la o crestere economica de cel mult 12% in acelasi timp) se poate vedea ca cea de a doua costa de peste zece ori mai mult.Citeste mai multe despre Cateva calcule brutale pe "dublarea" alocatiilor si marirea pensiilor: Ce inseamna interventiile masive pe numere mari pe Curs de Guvernare