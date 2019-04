Majorarea alocatiilor pentru copii intra azi in vigoare, dar plata se face luna viitoare

Ziare.

"De maine intra (in vigoare - n. red.) alocatiile majorate pentru copii, dar se primesc in mai. Noile valori vor fi de 150 lei, respectiv 300 de lei. Drepturile aferente lunii aprilie se platesc din mai", a spus ministrul Muncii, pentru Agerpres.Ordonanta de urgenta privind majorarea alocatiilor copiilor a fost adoptata in februarie de Guvern insa, pentru a putea plati sumele, era nevoie ca presedintele Klaus Iohannis sa promulge Legea bugetului de stat."Ca urmare a deciziei Parlamentului Romaniei de suplimentare a bugetului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale cu suma de 2,13 miliarde de lei, in vederea majorarii alocatiilor de stat prin Legea bugetului pe 2019, Ministerul Muncii a intocmit proiectul de ordonanta de urgenta care a fost aprobat in Guvern.Prin acest proiect am modificat Legea 61/1993 si Legea 448/2006.Ordonanta a fost adoptata, dar, pentru a putea face plata alocatiilor, avem nevoie ca domnul presedinte sa promulge legea bugetului de stat. Totusi, pentru a nu ajunge sa fim pusi in imposibilitatea de a aplica aceasta ordonanta si pentru a nu incalca Legea finantelor publice, am modificat ordonanta pe articolul II si am spus ca va intra in vigoare incepand cu drepturile aferente datei de 1 a lunii urmatoare celei la care se promulga Legea bugetului de stat", a explicat, in 20 februarie, Marius Budai.Purtatorul de cuvant al Guvernului anunta atunci ca noile alocatii vor fi de 300 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copiilor cu dizabilitati, 150 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani, precum si pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani si urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestor cursuri. De asemenea, alocatia va fi de 300 de lei si pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani in cazul celor cu dizabilitati.Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe 15 martie decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2019.In februarie 2019 au beneficiat de alocatie de stat 3.633.782 de copii. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 330.676 si in judetele Iasi - 180.699, Suceava - 137.451 si Bacau - 130.585.conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) .