Ochi pentru ochi in Parlament

Inainte de Craciun si in contextul in care PSD a lasat in urma o vistierie nu tocmai indestulatoare, pesedistii au abordat o strategie, usor de prevazut, de sicanare si revansa in Parlament.Au inceput cu motiunea simpla contra ministrului de Finante, care a trecut doar ca sa arate ca parghiile inca sunt in mainile PSD si au terminat, miercuri, cu reusita de a vota dublarea alocatiilor pentru copii . Desi au incercat, dar fara sa faca valuri prea mari care sa-i coste electoral, liberalii nu au reusit sa modifice ordinea de zi si asa s-au trezit cu o povara bugetara pentru care e nevoie de acrobatie.Dupa anii de Opozitie in care au cerut PSD-ului majorarea alocatiilor, acum, cand PSD in sfarsit a facut-o pe picior mare, cum ar putea PNL (si presedintele Iohannis) sa se impotriveasca pana la capat? O capcana de toata frumusetea, a carei punere in scena arata ca miza nu e in niciun caz bunastarea copiilor, ci politica revansarda.Strategia aceasta a rasturnarii este tipica PSD-ului, de la inversarea adevarurilor - Victor Ponta nu a plagiat, Comisia e gresita si trebuie desfiintata - pana la "ochi pentru ochi ", asa cum se intampla in cazul alocatiilor.In plus, PSD a mai obtinut ceva: discutia despre dezastrul economic lasat in urma de guvernarile succesive controlate de Liviu Dragnea a fost acoperita de cele despre alocatii si votul ratat de eliminare a pensiilor speciale. Pesedistii i-au aruncat practic pe liberali in capcana populismului, in care cei mai multi accepta sa intre, chiar daca isi dau seama ca efectul va fi de bumerang, iar decontul pe termen lung mai mare.Impactul economic e una, insa, iar alimentarea acestui fel de a face politica tarii e cu totul altceva. Situatia copilului din Romania merita o dezbatere mai ampla, in care interesul superior al tuturor copiilor sa fi fost miza, nu revansa si plantarea unor cartofi fierbinti in curtea partidului de guvernare.Cateva date seci, extrase din Raportul Salvati Copiii:* Aproximativ 21,5% dintre copiii romani traiesc in deprivare materiala severa - cea mai ridicata rata din UE; unde media este de 5,9% - si peste 32% traiesc sub pragul de saracie. Acest procent include persoanele ale caror venituri sunt mai mici de 60% din venitul mediu la nivel national (adica sub 616 lei/persoana/luna in 2017), incluzand prestatiile sociale.* Romania are cea mai mare rata a saraciei relative persistente din Uniunea Europeana.In anul 2017, 19,1% din populatie avea venituri sub pragul de saracie si se aflase in aceeasi situatie in cel putin doi din cei trei ani anteriori. In cazul copiilor, rata saraciei persistente era de 28,8% in 2017.Desi in scadere, conform celor mai recente date estimate EUROSTAT170, Romania ramane statul european cu cea mai mare diferenta la indicatorul saraciei sau excluziunii sociale intre copii si totalul populatiei.* Peste 150.000 de copii merg seara la culcare flamanzi, iar statistica include doar copiii care traiesc in mediul rural si a fost calculata pe baza unui studiu din 2018, in care 3% dintre copii au raspuns ca se culca flamanzi in fiecare seara si inca 5% uneori. Nu exista studii similare privind copiii din mediul urban.Cei mai expusi riscului sunt, de departe, copiii care au doi sau mai multi frati. Pentru familiile compuse din doi adulti si trei sau mai multi copii, riscul de a trai sub pragul de saracie era de 61,9% in anul 2017. Acelasi risc este redus la mai putin de jumatate pentru familiile cu doi adulti si doi copii (26,3%). Chiar si familiile monoparentale au un risc mult mai mic de a trai in saracie (31,2%).Va avea afect dublarea alocatiilor direct asupra bunastarii copiilor vulnerabili? Vor avea ei un acces neingradit la educatie? Vor putea ajunge la scoala aflata la cativa kilometri distanta?A facut statul roman, prin institutiile sale, o analiza lucida asupra beneficiilor care, in loc sa ajunga la copil, il adanceste in cercul vicios al saraciei? Exista o analiza complexa, de impact, facuta de PSD, in anii de guvernare, dar pe care au citit-o acum, de cand sunt in Opozitie, dar controland Parlamentul?Iresponsabilitatea politica nu afecteaza doar bugetul, ca si cum aceasta ar fi ceva abstract, ci categoriile sociale cele mai vulnerabile si, prin asta, mai usor de folosit ca masa de manevra.