Orban are de gand sa amane dublarea alocatiilor, desi Iohannis va promulga legea

"Noi suntem pusi in situatia de a gasi bani, pentru ca nu exista fonduri. Solutia pe care vom merge este aceea de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii, pana cand vom avea resursele bugetare si stiti bine ca nu se poate lucrul acesta decat la rectificarea bugetara, adica dupa data de 1 iulie.Discutiile pe care le-am avut cu presedintele converg spre aceasta solutie", a spus Orban, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.Amintim ca, joi, presedintele Klaus Iohannis a precizat ca nu are de gand sa refuze promulgarea legii care dubleaza alocatiile pentru copii. Totusi, el asteapta solutii de la Guvern, pentru ca este vorba despre niste sume care nu sunt prevazute in buget."Proiectul de lege a ajuns la mine si are termen de promulgare 18 ianuarie si nu am de gand sa refuz promulgarea acestei legi. Se afla in analiza. La momentul acesta nu intentionez sa refuz promulgarea", a declarat seful statului intrebat despre aceasta lege.In decembrie 2019, Camera Deputatilor a votat, decizional , initiativa legislativa a PSD care prevede dublarea alocatiei pentru copiii intre 2 si 18 ani, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap.