Orban spune ca, daca alocatiile nu vor creste de la 1 martie, va fi vina Guvernului: Sa dea OUG!

"Alocatiile pentru copii vor creste de la 1 martie. Daca Guvernul nu va creste alocatiile de copii de la 1 martie, va fi singurul vinovat. Nimeni nu a obligat Guvernul ca, in momentul in care a emis OUG, sa lege majorarea alocatiilor de copii de intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat. Nu exista nicio scuza pentru actuala guvernare sa nu majoreze alocatiile pentru copii de la 1 martie", a spus Ludovic Orban, in cadrul unei conferinte de presa.Liderul PNL a afirmat ca Guvernul poate da o ordonanta de urgenta astfel incat alocatiile pentru copii sa fie majorate de la 1 martie, indiferent de termenul in care va intra in vigoare Legea bugetului de stat."Asa cum au dat OUG, o pot modifica si sa nu creeze nicio legatura intre intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat si majorarea alocatiilor pentru copii. Bani sa creasca indemnizatiile pentru parlamentari, fara sa fie in vigoare noua lege a bugetului de stat, au avut.Ca atare, nu pot sa motiveze ca nu majoreaza alocatiile pentru copii, pentru ca nu au in vigoare Legea bugetului de stat. Resursele financiare exista. Cu siguranta atacul la Curtea Constitutionala initiat de presedintele Romaniei nu afecteaza articolul referitor la majorarea alocatiilor. Asa cum au dat OUG, pot sa mai dea o ordonanta in care sa spuna ca de la 1 martie se majoreaza alocatiile pentru copii", a adaugat Orban.El a sustinut ca Parlamentul poate adopta, de asemenea, proiectul PNL aflat in dezbatere, privind majorarea alocatiilor de stat, astfel incat acestea sa creasca de la 1 martie."De altfel, dupa cum bine stiti, se afla in dezbaterea Camerei Deputatilor si urmeaza sa intre la vot final proiectul de lege initiat de PNL privind cresterea alocatiilor pentru copii. (...) Daca nu mai vor sa dea OUG de modificare a OUG, atunci sa sustina proiectul de lege initiat de PNL sa fie adoptat in cursul saptamanii vitoare pentru a intra in vigoare astfel ca de la 1 martie sa majoreze alocatiile de copii", a conchis Orban.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la Legea bugetului de stat. Guvernul a adoptat la sedinta de marti o ordonanta de urgenta care prevede majorarea alocatiilor de stat pentru copii , insa acest demers depinde de intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat.