Orban spune ca mai dureaza pana se dubleaza alocatiile: Deocamdata este un vot

"Deocamdata este un vot, pana intra legea in vigoare mai sunt proceduri constitutionale. Este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament in realitatea economica", a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, intr-o emisiune la Radio Romania Actualitati.El a acuzat fosta guvernare ca a lasat vistieria tarii goala, iar propunerea PSD privind majorarea alocatiilor a fost facuta fara un studiu de impact si intr-un moment care nu poate fi comparat cu cel in care PNL a propus acelasi lucru. Noi cand am propus majorarea alocatiilor pentru copii am facut acest lucru, pentru ca nu mai fusesera majorate din 2015. Era o majorare pentru care existau resurse financiare la bugetul statului.Este clar ca PSD a venit cu un proiect fara niciun fel de studiu de impact (...) si a reusit sa obtina votul pentru acest proiect fara sa tina cont de situatia in care se gaseste astazi Romania", a spus el."Ne dorim cresterea alocatiilor, dar aceasta sa fie sustenabila, pentru ca daca o facem altfel, orice crestere de venit, de salariu, a pensiilor, duce la inflatie si la erodarea puterii de cumparare si cresterea nu se face decat pe hartie fara ca oamenii sa poata sa cumpere mai mult din banii pe care-i primesc in plus", a explicat Orban.