Parlamentul a aprobat dublarea alocatiilor pentru copii, la propunerea PSD. Legea merge la Iohannis

600 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani;

600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, in cazul copilului cu handicap

PNL a cerut retrimiterea legii in comisii

Dezbateri aprinse

Alocatiile s-au dublat si in februarie, la propunerea PNL

Ziare.

com

Au fost 179 de voturi pentru, 0 impotriva si 29 abtineri. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis si va intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial.Asadar, cuantumul alocatiei de stat pentru copii va fi majorat astfel:PNL a cerut, miercuri, retrimiterea in comisii a proiectului de lege, propunerea fiind insa respinsa de plen.Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a argumentat ca este nevoie de un punct de vedere al noului guvern si de fisa fiscala."Propun retrimiterea la comisii a proiectului privind cresterea alocatiilor. Argument: solicitarea pentru un punct de vedere al noului guvern si fisa fiscala", a declarat Florin Roman.In replica, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, i-a acuzat pe liberali ca nu isi doresc majorarea alocatiilor pentru copii."Este o initiativa a grupului PSD din Camera Deputatilor, adoptata in Comisia de Munca, iar colegii de la PNL doresc ca aceste alocatii sa nu se majoreze. PNL a cerut in februarie dublarea alocatiilor, iar Guvernul PSD a gasit resurse.PSD propune azi dublarea alocatiilor si consider ca Guvernul are obligatia de a gasi resurse financiare. In Opozitie PNL e populist, iar cand e la putere cauta motive sa nu implementeze aceste majorari", a spus Simonis.Deputatul UDMR Szabo Odon a anuntat ca parlamentarii Uniunii vor vota pentru retrimiterea la comisie, dar apoi vor vota dublarea alocatiei.Propunerea a fost supusa la vot, dar a fost respinsa cu 125 de voturi "impotriva", 124 "pentru" si opt abtineri.Ulterior, in timpul dezbaterii proiectului de lege, Ioana Constantin, secretar de stat in Ministerul Muncii, a spus ca Guvernul nu este impotriva dublarii alocatiilor, precizand insa ca este nevoie de o discutie mai ampla."Nu suntem impotriva masurii, insa este nevoie de o discutie mai aplicata. Credem ca este nevoie de o discutie mai ampla pe acest subiect. Discutam de un buget deja croit si aceste sume au aparut peste noapte in comisie si este necesara o dezbatere mai ampla", a precizat aceasta.In replica, deputatul PSD Daniel Suciu a spus ca, la inceputul anului, cand PNL a propus dublarea alocatiilor, Guvernul PSD a gasit banii necesari, desi bugetul era facut."La inceputul anului, Robert Sighiartau a spus: va solicit, in numele copiilor, sa votati acest amendament, viitorul copiilor nu se negociaza. Si atunci, la momentul elaborarii bugetului, a trecut acest amendament si la momentul respectiv bugetul era croit. Sper ca va veti invata ca pe subiecte sensibile nu va puteti juca.Astazi PSD sustine cu tarie dublarea alocatiilor, asa cum a fost in comisie. Noi am facut dublarea alocatiilor, acum va provoc sa faceti acelasi lucru", a declarat Suciu.Deputatul PNL Dan Vilceanu le-a cerut insa social-democratilor sa spuna de unde se pot lua bani pentru dublarea alocatiilor."Vorbim de un proiect in care dvs ati inventat pokerul parlamentar. Vreti dublarea dublarii. Ce vreti astazi costa de trei ori mai mult. De unde vreti sa luam banii? De la spitale, scoli, ISU? Spuneti de unde si luam banii si facem dublarea dublarii", a mentionat Vilceanu.Comisia pentru Munca a Camerei Deputatilor a votat, marti, un raport de adoptare pentru proiectul de lege ce prevede dublarea alocatiei pentru copiii intre 2 si 18 ani la 300 de lei si la 600 de lei pentru copiii cu handicap.Proiectul a fost adoptat de Senat inca din 11 martie. Alocatiile copiilor s-au dublat si la inceputul anului , de la 84 de lei la 150 de lei, dupa ce parlamentarii au votat, in februarie, un amendament PNL in acest sens la Legea bugetului de stat.Totodata, alocatiile pentru copiii de pana la 2 ani s-au majorat de la 200 la 300 de lei. Au fost 123 de voturi pentru si 119 impotriva la amendamentul initiat de liberalul Robert Sighiartau.Liberalii spuneau atunci ca impactul bugetar va fi de 2,13 miliarde de lei, iar ca sursa de finantare au indicat excedentul asigurarilor sociale.