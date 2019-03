Raluca Turcan (PNL) vrea sa se acorde tichete de 400 de lei pentru after school

Ziare.

"Este o initiativa legislativa care se refera la un proiect de after-school generalizat sub tutela statului, care sa sprijine copiii sa aiba acces la programe de after-school organizate de diferite entitati. (...)Proiectul consta in: se elibereaza niste tichete valorice cu o valoare de 400 de lei, care se acorda copilului la solicitarea parintelui prin scoala cu scop educational.Tichetul poate fi folosit de catre parinti sau familii, fie in spatiul privat si daca, de exemplu, in anumite locuri after school-ul este mai scump, completeaza si reprezinta un ajutor tintit pentru copil, fie in unele locuri unde valoarea de 400 de lei este mai pronuntata", a declarat Turcan, la dezbaterea "Asigurarea dreptului la educatie pentru TOTI copiii - un obiectiv de interes national", care a avut loc, luni, la Parlament.Raluca Turcan propune ca tichetele sa fie eliberate si tiparite la nivel national si distribuite la solicitarea scolilor prin consiliile de administratie."Am incercat ca suma sa fie intr-un asemenea cuantum incat acolo unde este nevoie mai mare 400 de lei sa fie un sprijin consistent ori unde copilul vine dintr-o familie cu potential mai mare sa poata sa completeze", a explicat ea.Potrivit deputatului liberal, proiectul de lege reprezinta si o forma de crestere a veniturilor celor care participa in actul educational si un sprijin pentru ONG-uri.Proiectul a fost prezentat ONG-urilor participante la dezbaterea de luni, de la care se asteapta un punct de vedere, iar apoi va fi depus la Parlament.Dezbaterea "Asigurarea dreptului la educatie pentru TOTI copiii - un obiectiv de interes national" a fost organizata sub egida Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale din Camera Deputatilor.Amintim ca Guvernul a adoptat din 19 februarie ordonanta de urgenta care prevede majorarea alocatiilor de stat pentru copii , insa acest demers depinde de intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat. Propunerea nu a fost lipsita de scandal referitor la sursa de finantare si s-a decis majorarea deficitului de stat. Astfel, pentru mentinerea majorarii alocatiilor a crescut deficitul bugetar de la 2,55% la 2,76%.