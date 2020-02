Senatul a respins OUG data de Orban care amana dublarea alocatiilor

Ziare.

In favoarea respingerii proiectului s-au pronuntat 94 de senatori, iar 14 au fost "impotriva"."3,6 milioane de copii ai Romaniei asteptau legea, am votat pentru eliminarea cinismului din partea Guvernului PNL", a declarat senatorul PSD Liviu Pop.Proiectul de ordonanta de urgenta are ca scop prorogarea, pana la 1 august 2020, a aplicarii prevederilor Legii nr.14/2020 privind dublarea alocatiilor pentru copii in vederea eficientizarii exercitiului financiar in primul semestru al anului 2020, pentru asigurarea echilibrului si predictibilitatii cheltuielilor bugetare in ceea ce priveste aplicarea tuturor normelor legale in vigoare, inclusiv marirea cuantumului alocatiei de stat pentru copii, se arata in expunerea de motive.Senatul este prima Camera sesizata, asa ca for decizional va fi Camera Deputatilor.In decembrie 2019, Camera Deputatilor a votat, decizional , initiativa legislativa a PSD care prevede dublarea alocatiei pentru copiii intre 2 si 18 ani, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap. Iohannis a promulgat legea , spunand ca nu poate sa o refuze.