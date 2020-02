ASF: Asigurarile de calatorie, risc pentru consumatori

Ziare.

"Comitetul de protectie a consumatorilor la nivelul Autoritatii Europene de Asigurari - EIOPA, unde reprezint ASF, a identificat un risc semnificativ pentru consumatori referitor politele de asigurari de calatorie.A fost lansata public solicitarea ca asiguratorii sa revada produsele de asigurari de calatorie ca acestea sa nu fie in detrimentul consumatorilor, sa revada sistemul de remunerare care poate genera conflicte de interese, uneori singurele beneficii fiind doar ale distribuitorilor.De asemenea, supraveghetorii trebuie sa intensifice monitorizarea. La nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara s-au demarat analize tematice si s-a dispus la nivelul pietei revederea acestor produse. Surprinzator, dar piata romaneasca sta mai bine decat cea europeana, unde comisioanele intermediarilor de exemplu sunt mult mai mari decat cele din Romania", a spus Calin Rangu, de la Directia Supraveghere si Control Intermediari, Conduita si Scheme de Garantare din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, prezent joi la la conferinta "Quo Vadis piata de asigurari in 2020".El a afirmat ca s-au identificat polite care aveau atatea excluderi incat la momentul solicitarii unei daune probabilitatea de a fi despagubit era foarte mica.Calin Rangu a precizat ca acest subiect este in atentia supravegherii conduitei asiguratorilor, asiguratorii trebuie sa actioneze corect, onest si profesionist, intotdeauna in interesul consumatorului, asa cum prevede directiva distributiei in asigurari.El a explicat ca o rata combinata mica poate arata ca produsul de asigurare este gol de continut, clauzele sunt in detrimentul drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor."Produsele de asigurari trebuie sa fie in primul rand benefice clientilor si apoi sa asigure profitabilitatea financiara a asiguratorilor. Noua directiva de distributie care impune un cadru suplimentar de protectie a consumatorilor vine cu conceptul de conduita. In ASF se deruleaza un proiect finantat de Uniunea Europeana si implementat de EIOPA pentru crearea cadrului de supraveghere a conduitei, de protectie avansata a consumatorilor.Se vor stabili seturi de indicatori, plecand atat de la petitii, cat si de la actiunile proactive, pentru a nu mai astepta producerea anumitor evenimente negative beneficiarilor de asigurari.Omul cumpara o asigurare, da incredere asiguratorului, de multe ori nu stie exact ce cumpara, avand incredere in distribuitor, si cand se duce sa solicite despagubirea vede ca nu o poate obtine, datorita eventual unei lungi serii de excluderi pe care nu le-a inteles sau nu i-au fost explicate.Distribuitorii sunt obligati in prezent sa asigure consultanta. Numai daca clientul nu doreste si declara ca nu vrea sa fie sfatuit, atunci distribuitorul este absolvit de responsabilitate", a mai spus Calin Rangu.