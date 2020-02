ASF retrage autorizatia Certasig si ii cere falimentul. Ce se intampla cu clientii

Ziare.

Totodata, Consiliul ASF a constatat starea de insolventa a societatii Certasig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A. si a hotarat sa initieze demersurile legale privind promovarea cererii de deschidere a procedurii falimentului impotriva asiguratorului."Asiguratorul are obligatia de a notifica asiguratii atat cu privire la posibilitatea acestora de a denunta contractele de asigurare incheiate cu Certasig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A., cat si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate in cadrul contractelor, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei de valabilitate a contractelor. Contractele care nu sunt denuntate raman in vigoare pana la data expirarii", se precizeaza in comunicatul Autoritatii.Potrivit sursei citate, orice persoana care invoca un drept de creanta impotriva asiguratorului, dupa producerea unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data retragerii autorizatiei de functionare si cea a denuntarii contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de dauna la societatea de asigurare.In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii instantei de judecata privind deschiderea procedurii de faliment impotriva asiguratorului, Certasig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A. are obligatia predarii evidentelor complete ale dosarelor de dauna, ale evidentelor tehnico - operative si contabile aferente acestor dosare la Fondul de Garantare a Asiguratilor, in vederea publicarii listei potentialilor creditori de asigurari.Conform legislatiei in vigoare, protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator revine Fondului de Garantare a Asiguratilor, in limita plafonului de 450.000 de lei per asigurat.