Asirom introduce primul serviciu de hotline medical din Romania

Ziare.

com

Hotline-ul medical este oferit prin intermediul unui parteneriat cu Telios, primul jucator de pe piata telemedicinii din Romania, si se gasestePentru accesarea serviciilor, asiguratii au la dispozitie doua modalitati:Pasii sunt simpli: se inregistreaza, spun ce problema medicala au si sunt pusi in legatura cu un medic sau specialist (in functie de nevoia pe care o au), primesc sfatul de care au nevoie si pot ramane in contact cu specialistul.In cazul accesarii telefonice,si se pot accesa 2 specialitati medicale: medicina generala si pediatrie.Pentru cei care acceseaza serviciul online, sunt disponibile, disponibile non-stop: medicina generala, pediatrie, cardiologie, stomatologie, ginecologie, dermatologie, kinetoterapie, psihiatrie, psihiatrie pediatrica, farmacie, fitness, nutritie si psihologie.Noul beneficiu poate fi adaugat cu usurinta politelor de sanatate corporate si se va dovedi extrem de util, mai ales in contextul actual, in care este preferabil sa se evite spatiile publice si sa se stea acasa.Astfel asiguratii corporate beneficiaza de indrumare medicala fara efort, rapid si fara sa-si riste sanatatea. Mai mult decat atat, Telios ofera si serviciul de, pentru care colaboreaza cu compania de telemedicina eDocAmerica din Statele Unite.Si in aceasta situatie se ofera monitorizarea pacientului pana la obtinerea rezultatului final.In plus, un studiu efectuat de Telios arata ca 70% dintre vizitele medicale pot fi rezolvate prin hotline medical.Astfel ca asiguratii Asirom VIG vor putea evita contactul uman in aceasta perioada si, in acelasi timp, vor primi asistenta sau sfaturile medicale de care au nevoie.Asta in contextul in care (in afara pandemiei) 85% dintre romani amana vizita la medic, motivele principale fiind timpul prea mare petrecut in salile de asteptare, costul prea mare sau speranta ca problema se va rezolva de la sine, arata acelasi studiu.In procesul de digitalizare si modernizare a serviciilor, Asirom a sprijinit excelenta romaneasca: a lucrat cu UiPath, Fintech OS si Druid, actiune care a continuat si prin partenerierea cu Telios, o companie fondata in Romania, de antreprenori romani si americani, cu o viziune moderna.Acestia au identificat o nevoie pe piata romaneasca si au implementat know-how-ul dobandit in Statele Unite, unde peste 80% dintre companii ofera angajatilor acces la serviciul de hotline medical.Asigurarea de sanatate corporate de la Asirom cuprinde o gama larga de servicii si beneficii, de la consultatii medicale si servicii stomatologice pana la spitalizare si interventii chirurgicale, atat in spitalele private, cat si in cele de stat.Mai multe informatii despre asigurarea de sanatate corporate sunt disponibile aici: https://asirom.ro/persoanejuridice/grupmed