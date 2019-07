Ce trebuie sa stii despre beneficiile si tipul asigurarilor

Ce presupune o asigurare?

Tipuri de asigurari

Asigurarea de raspundere civila legala

Asigurarea medicala integrala individuala

Asigurarea pentru activitatile de transport

Asigurari agricole

Ziare.

com

Astazi, incheierea unei asigurari devine o actiune accesibila pentru cei care prefera sistemele online. Astfel, deplasarea la un sediu de banca nu mai este obligatorie in cele mai multe dintre situatii, varianta cumpararii online devenind o optiune viabila.Asiguratorii pun acum la dispozitie instrumente online, care pot calcula pretul unei asigurari in functie de nevoile asiguratului, facand in acest fel economie de timp si oferind transparenta in procesul de achizitie.Este din ce in ce mai usor sa intelegem ce este o asigurare , care sunt beneficiile si obligatiile contractuale, iar asiguratorii sunt dispusi sa creeze produse din ce in ce mai personalizate pentru nevoile viitorilor asigurati.O polita de asigurare reprezinta un contract incheiat intre asigurat si asigurator, pe baza caruia cel din urma se obliga sa ofere o suma de bani ca despagubire in cazul producerii unui eveniment nefericit, ce nu tine de vointa persoanei asigurate.Conform contractului, asiguratul plateste o suma de bani companiei de asigurari cu care a incheiat polita, la un interval de timp stabilit intre cele doua parti.Asigurarea poate fi vazuta ca o modalitate de protectie impotriva diverselor pierderi materiale, dar si a sprijinirii familiei daca din nefericire se produce un deces.In cazul producerii unei tragedii ce presupune o pierdere materiala ce poate fi acoperita de riscurile incluse in contractul realizat intre cele doua parti, titularul politei de asigurare trebuie sa anunte dauna catre asigurator. In urma acestei actiuni se va face constatarea daunei si se vor vira banii conform riscului acoperit in polita de asigurare.Asiguratul poate fi atat o persoana fizica, cat si o persoana juridica.Principalele tipuri de asigurari sunt: asigurari auto, asigurari pentru locuinta, asigurari de viata, asigurari de raspundere civila legala, asigurarea pentru calatorii, asigurarea de accidente de persoane, asigurarea medicala.In cazul persoanelor juridice se regasesc si: asigurarile pentru cladiri, asigurari pentru constructori, asigurari pentru activitati de transport, asigurari agricole, iar lista poate continua.Riscurile acoperite de o polita de asigurare pot varia in functie de necesitatea persoanei fizice sau juridice care incheie contractul de asigurare.In acest articol vom aborda subiectul catorva dintre asigurarile mentionate mai sus, care nu sunt prezentate la fel de des ca cele mai cunoscute (auto, de locuinta, de calatorii si de viata).In cazul persoanelor fizice, de cele mai multe ori, astfel de asigurari sunt realizate de catre chiriasi sau de catre proprietari.Prin aceasta modalitate, ambele parti sunt asigurate ca in caz de producere a unor fapte de catre chiriasi, care duc la distrugerea bunurilor din locuinta, conform contractului avut, daunele vor fi acoperite de catre polita de asigurare incheiata. De asemenea, in caz de judecata, sunt decontate si cheltuielile avute.Cu ajutorul unei asigurari de raspundere civila legala, chiriasii care doresc sa ia in grija diferite animale de companie, pot sta linistiti in cazul producerii daunelor materiale si se pot asigura astfel ca nu vor avea cheltuieli neprevazute fata de chiria lunara.Uneori, este posibil ca proprietarul sa piarda din vedere anumite amanunte ce tin, spre exemplu, de efectuarea unor lucrari de intretinere pentru imobilul dat spre inchiriere.Astfel, in cazul in care din neglijenta anumite bunuri ale chiriasilor sunt avariate, asiguratorul va prelua costurile aferente daca proprietarul detine o polita de raspundere civila legala fata de chirias.In cazul persoanelor juridice, acest tip de asigurare este mai diversificata in ceea ce priveste acoperirile pentru care se pot primi/ oferi despagubiri.Daca activitatea companiei poate provoca accidental prejudicii altor persoane, asigurarile de raspundere civila pot actiona ca o plasa de siguranta pentru contractant.Asigurarea medicala integrala se adreseaza atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice. O asigurare de sanatate iti ofera servicii medicale in spitalul, clinica aleasa din Romania, Europa sau din intreaga lume.Accesarea unui pachet de asigurare medicala se poate face prin intermediul unui consultant de asigurari care iti ofera consultanta despre serviciile medicale pe care le poti accesa prin intermediul acestei asigurari.Astfel, beneficiile unei astfel de asigurari se adreseaza persoanelor care doresc sa previna o afectiune fizica, sa primeasca un diagnostic corect si complet, sa beneficieze de tratament si ingrijire medicala completa. Pentru anumite asigurari de sanatate sunt incluse chiar si servicii medicale in strainatate.Pentru persoanele juridice care doresc o asigurare medicala pentru angajati, pot opta pentru asigurari adaptate pe nevoile si dorintele acestora. Se pot acoperi consultatiile, spitalizarea, interventii chirurgicale si alte investigatii.Este recomandat sa se discute direct cu un reprezentant al companiei de asigurari pentru a se crea o oferta corespunzatoare conditiilor de business ale viitorului asigurat.Acest tip de asigurare este destinat persoanelor juridice, care doresc sa isi ia anumite masuri de preventie pentru activitatea de transport de bunuri sau persoane.Asigurarea pentru transport poate acoperi atat marfurile transportate sau expediate cu diferite mijloace de transport, cat si persoanele transportate catre o anumita destinatie.Printre avantajele oferite de o astfel de asigurare se numara protectia asupra bunurilor pe durata transportului, se pot asigura bani sau alt tip de valori, vehicule feroviare, nave maritime sau fluviale, iar oferta se poate extinde in functie de marimea businessului asigurat.In domeniul agriculturii, incheierea unei asigurari specifice poate fi un pas important pentru protectia recoltelor in fata fenomenelor meteorologice severe.Printr-o astfel de asigurare, se pot proteja culturile agricole, animalele, utilajele agricole folosite, chiar si podgoriile si livezile cu pomi fructiferi.Beneficiile unei astfel de asigurari sunt foarte importante, deoarece se ofera despagubiri pentru fenomene meteorologice precum: furtuna, grindina, inghet (pentru culturile de primavara sau cele de la sfarsit de toamna), ploaie torentiala sau incendiu. In anumite situatii, culturile pot fi protejate de alunecarea terenului cultivat.Agricultorii au acum disponibila o gama variata de asigurari si beneficii, din care pot alege oricand, conform nevoilor pe care le au. Asigurarile reprezinta o alegere potrivita atunci cand doriti sa fiti feriti de problemele provocate in afara vointei voastre, dar si de sumele mari de bani ce pot fi necesare pentru acoperirea diferitelor distrugeri sau neplaceri neasteptate.In functie de fiecare individ in parte, in functie de ocupatie sau necesitati, asigurarile pot fi adaptate pe nevoi si dorinte.De asemenea, un nou beneficiu este cel legat de modul de incheiere a unei polite de asigurare, in zilele noastre fiind posibila crearea unei asigurari online, evitand astfel asteptatul la coada sau timpul pierdut cu deplasarea pana la o societate de asigurari.Asigurarile reprezinta un element de siguranta financiara in fata situatiilor neprevazute ce pot aparea in viata profesionala sau personala.In planificarea unei achizitii substantiale, a unei calatorii, pentru pastrarea valorii bunurilor materiale si ingrijirea familiei ar trebui alese asigurari potrivite si complete din punct de vedere al beneficiilor.