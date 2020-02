Euroins a primit o amenda de 500.000 de lei pentru ilegalitati in solutionarea dosarelor RCA si trece temporar sub controlul statului

Ziare.

com

Miercuri, ASF a decis sanctionarea Euroins cu amenda in cuantum de. In urma controlului efectuat, ASF a constatat o serie deJoi, ASF a anuntat ca FGA a fost numit administrator temporar la Euroins."Conform prevederilor legale,, pentru o perioada limitata de timp, pana la numirea noului Consiliu de Administratie, aflat in proces de autorizare. Rolul FGA va fi acela de a superviza procedurile si operatiunile curente desfasurate de societate, in acest interval", se arata in comunicat.ASF mentioneaza ca numirea unui administrator temporar. Administrarea speciala este o masura care se aplica de regula in cazul deteriorarii situatiei financiare a unei societati, iar autoritatea respinge orice speculatie care se poate face in aceasta privinta in cazul Euroins."ASF subliniaza faptul ca, atat in ceea ce priveste cerintele minime de capital (MCR - Minimum Capital Requirement), cat si in ceea ce priveste cerintele de capital de solvabilitate (SCR - Solvency Capital Requirement)", se arata in comunicat.