Guvernul va aproba marti contul general de executie a bugetului asigurarilor sociale pe anul 2018

Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Guvernului, care va incepe la ora 13:00, apare si proiectul de lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2018.Un alt proiect de lege vizeaza aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice aferente anului anterior.Contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul, potrivit Contabilul.ro Executivul va discuta si proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe acest an pentru Societatea "IOR" S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, cat si cel pentru aprobarea Programului statistic national anual 2019.Potrivit comunicatului de presa al Guvernului, pe agenda reuniunii Cabinetului Dancila apare si un proiect de hotarare pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere si dotare Spital Orasenescu Segarcea, judetul Dolj".Alte puncte pe ordinea de zi a sedintei Guvernului sunt:"Memorandum cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene cu termen in 2020.Memorandul cu tema: Aprobarea participarii Romaniei in calitate de observator in cadrul Coalitiei ministrilor de finante impotriva schimbarilor climatice", potrivit sursei citate.Executivul va discuta si despre o informare privind aprobarea aplicatiei Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) ca urmare a pagubelor provocate de inundatiile care au afectat regiunea Nord- Est in vara anului 2018, conform sursei mentionate.