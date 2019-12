Schimbari si scumpiri cu privire la asigurarea obligatorie a locuintelor

Ziare.

com

Conform unui proiect de lege, citat de Profit.ro , toate locuintele din Romania trebuie sa fie asigurate indiferent daca sunt sau nu folosite in acest scop."La aproape zece ani de la emiterea Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, trebuie spus ca dificultatile cu care se confrunta actualul sistem de asigurari obligatorii de locuinte sunt extrem de complexe, fiind generate in principal de nivelul redus de acceptare in randul populatiei, gradul de acoperire situandu-se sub 20% din totalul fondului locativ, ceea ce a generat necesitatea gasirii unor solutii pe termen scurt, mediu si lung pentru asigurarea sustenabilitatii sistemului in conditiile actualului nivel al primei de asigurare stabilit de catre legiuitor, nivel al primei ce a fost anterior calculat pe baza unui grad de cuprindere in asigurare de 100%.De asemenea, aparitia tot mai frecventa a unor dezastre naturale ca urmare a furtunilor si tomadelor a scos la iveala vulnerabilitatile si ineficienta sistemului de prevenire si protectie a populatiei in cazul unor calamitat de acest fel", este argumentul avansat.Acelasi act normativ mai prevede insa ca proprietarii care nu-si asigura locuintele nu vor mai fi amendati.Conform proiectului, s-ar permite incheierea contractului PAD in acelasi contract cu alte asigurari facultative emise de alti asiguratori in sistem de coasigurare."In acest fel, modificarile vin in intampinarea implementarii noilor prevederi ale Directivei UE 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distributia de asigurari transpuse in legislatia nationala prin Legea 236/2018 privind distributia de asigurari, facilitandu-se accesul clientilor/contractantilor si potentiatilor clienti/contractanti la produse de asigurare care sa corespunda cel mai bine cerintelor si nevoilor acestora.Totodata este incurajat si accesul facil la produse de asigurare intrucat nu sunt crescute in mod artificial numarul documentelor necesare a fi prezentate potentialilor clienti inainte de incheierea contractului de asigurare", se arata in document.Cei care au initiat proiectul doresc sa clarifice si dreptul proprietarilor de imobile din clasa I de risc seismic de a incheia un contract facultativ fara a prezenta dovada incheierii PAD, in conditiile imposibilitatii legale de a incheia un contract PAD in lipsa unor lucrari de consolidare a acestora.In proiect se mai spune ca suma asigurata si prima aferenta sa fie exprimate in moneda nationala, iar Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va putea sa actualizeze sumele respective prin legislatie secundara, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice."Pentru contractele anuale, suma asigurata care se acorda in temeiul prezentei legi, denumita in continuare suma asigurata obligatoriu, este:a) 100.000 lei, pentru fiecare locuinta de tip A;b) 50.000 lei, pentru fiecare locuinta de tip B.(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevazute la aliniatul (1), denumite in continuare prime obligatorii, sunt:a) 100 lei, pentru suma prevazuta la aliniatul (1), litera a);b) 50 lei, pentru suma prevazuta la aliniatul (1), litera b)", se arata in proiectul de act normativ.In prezent, potrivit Legii 260/2008, toti proprietarii de locuinte au obligatia de a incheia o polita de asigurare impotriva riscurilor catastrofale (cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor) in limita sumei asigurate reprezentand echivalentul in lei a 10.000 sau 20.000 euro, in functie de structura constructiva a locuintei asigurate. In functie de suma asigurata, valoarea primei repezinta echivalentul in lei a 10 euro, respectiv 20 euro.