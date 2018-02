Schimbarile si avantajele oferite de utilizarea Politei de Asigurare de Garantie Vamala comparativ cu o Scrisoare de Garantie Bancara sau numerar

JAMES GRINDLEY, CEO, CertAsig

MIHAI PETRE, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte Romania

SINZIANA MUSCALU, Chief of Bond Underwriting, CertAsig

COSMIN DINCA, Senior Consultant, Customs & Global Trade, Deloitte Romania

Intalnirea reprezinta o invitatie la un mic dejun de afaceri alaturi de unii dintre cei mai buni specialisti de pe piata asigurarilor de Garantii Contractuale si Vamale din Romania.Scopul acestui eveniment este de a afla care sunt cele mai importante schimbari legislative si de a cunoaste principalele beneficii ale utilizarii unei Polite de Asigurare de Garantie Vamala comparativ cu o Scrisoare de Garantie Bancara sau numerar.In prezent, legislatia vamala permite operatorilor economici sa apeleze la o noua forma de garantare vamala si anume o polita emisa de societatile de asigurare stabilite pe teritoriul Uniunii Europene.Spre deosebire de metodele traditionale de garantare in vama - numerar sau Scrisoare de Garantie Bancara, Polita de Asigurare de Garantie Vamala elibereaza, in primul rand, cash-ul colateral, lasand resursele financiare la dispozitia afacerii.De asemenea, aceasta permite ridicarea limitei de garantare, comparativ cu metodele traditionale, asigurand un numar suplimentar de operatiuni vamale, un numar mai mare de parteneri comerciali.Participantii au oportunitatea de a se intalni cu urmatorii speakeri:", declara", declara", declaraConferinta se adreseaza companiilor care realizeaza activitati de import-export, transportatorilor, comisionarilor vamali si brokerilor de asigurari, directorilor generali si financiari.Evenimentul este organizat de CertAsig Insurance and Reinsurance, Deloitte, cu sprijinul BusinessMark Event Management si al partenerilor media: Financiarul.ro, Jurnalul de Afaceri,, www.transport-business.ro, 100% Construct, SpatiulConstruit.ro, Gazetadestiri,, Calendar Evenimente, Debizz, Revista Valoarea, Transilvania Business, Roportal, Bucuresteni.ro, Administratie.ro, Manager Express, Global Manager, Chalbert, Vox Capital, PRBox, Rbeconnect, Rabbit Media.Inregistrarea la eveniment se va face prin completarea formularului online, disponibil pe site-ul BusinessMark si trimiterea acestuia la office@business-mark.ro CertAsig este o companie de asigurari romaneasca, cu sediul in Bucuresti si operatiuni in Romania, Turcia, Bulgaria si Cehia.Este o companie de asigurari dedicata segmentului Corporate si este lider pe piata asigurarilor din regiunea Marii Negre.CertAsig are sucursale in Constanta si Cluj, reprezentante regionale in Suceava si Ramnicu Valcea, un birou de legatura in Istanbul (Turcia) si o sucursala in Sofia (Bulgaria).CertAsig ofera solutii inovatoare in pietele din Romania, Bulgaria si Turcia, experienta si standarde internationale in asigurari pentru companii, adaptate la specificul pietelor locale, servicii corecte si prompte de instrumentare a daunelor, programe de reasigurare puternice, menite sa confere siguranta financiara.Deloitte este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale care ofera clientilor o gama completa de servicii integrate de consultanta.A dezvoltat o strategie solida, la baza careia se afla o gama diversificata de servicii profesionale furnizate clientilor si un numar considerabil de industrii deservite in intreaga tara.Pune la dispozitia clientilor resurse internationale si priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea.Diversitatea este parte integranta a identitatii companiei.BusinessMark Event Management este divizia BusinessMark de organizare evenimente personalizate pentru clienti si de asigurare a suportului logistic.BusinessMark ofera posibilitatea construirii de evenimente B2B pentru companii, evenimente gandite si planificate impreuna cu fiecare client astfel incat sa respecte linia de comunicare si strategia de business ale companiei.Oferim consultanta si suport in implementare in ceea ce priveste obiectivele strategice si de business stabilite pentru eveniment si asiguram managementul evenimentului, acoperind aspectele ce privesc logistica, productia, dar si optimizarea bugetului.