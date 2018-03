Toate obiectele din metale pretioase vor fi comercializate in Romania doar cu marca statului

Ziare.

"In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase. Prin aceste masuri, practic, oferim o asigurare mai buna protectiei consumatorilor romani pentru combaterea evaziunii fiscale pe piata metalelor pretioase. Sunt decizii luate prin aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania.Aceasta marca oficiala a statului va fi aplicata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si va fi aplicata in locul marcii de garantie proprie a comerciantilor", a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.In opinia lui, masura permite combaterea evaziunii fiscale, dar si combaterea falsurilor."Pentru a se adapta noilor prevederi adoptate prin aceasta ordonanta de urgenta, operatorii economici au o perioada de tranzitie in care vor putea comercializa produse cu marca proprie pana la 30 iunie 2018. Tot in aceasta perioada produsele din metale pretioase nou inregistrate in gestiune vor fi marcate cu marca statului.Acest act normativ contine si o parte de masuri de reducere a birocratiei. In perioada urmatoare va fi elaborata o hotarare de Guvern prin care anumite taxe pentru comerciantii din domeniu vor fi eliminate pentru ca nu mai are sens sa se regaseasca in legislatie avand in vedere modificarile", a adaugat Barbu.