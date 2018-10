Desi sunt astazi mai bogati decat ungurii, romanii risca sa ajunga mai repede in sapa de lemn

Ziare.

In medie, averea unui roman se ridica la 42.282 de dolari, in 2018, se arata in studiul intitutlat "Averea Globala in 2018" realizat de Credit Suisse si publicat de curand. Or, asta inseamna ca - tot in medie - romanul e cu 1.164 de dolari mai bogat de ungurul. Ar putea parea o veste buna. Totusi, nu e neaparat asa. Iata de ce.Cel mai valoros bun al romanului - si cel care reprezinta cea mai mare parte din averea sa - este casa. Iar cum preturile de pe piata imobiliara variaza, iar multi economisti anunta deja ca o noua recesiune de apropie, e posibil ca locuintele sa se ieftineasca. Asa ca averile a 96% dintre romani - adica ale celor care detin cel putin o casa sau un apartament - ar putea scadea vertiginos, in curand.In consecinta, ungurii ne-ar putea surclasa in curand in topul bogatiei mondiale. Asta pentru ca la ei economia e mai sanatoasa si produce mai mult. Astfel, potrivit datelor Credit Suisse, unui roman ii revin, din PIB, circa 11.000 de dolari pe an. In paralel, unui cetatean maghiar ii revin, din PIB-ul tarii sale, aproape 14.000 de dolari pe an. E semn ca, pe undeva, economia tarii vecine merge mai bine si ca averile lor, mai mici decat ale romanilor, sunt, insa, mai stabile.Puteti citi aici, integral, raportul realizat de Credit Suisse, care a masurat bogatia statelor, la nivel global:Daca, totusi, nu tinem seama de aceste considerente si inca ne bucuram, crezand ca suntem oameni cu adevarat instariti, e suficient sa ne uitam spre vestul Europei. Acolo, un cetatean nu are in medie doar putin peste 42.000 de dolari, ca la noi, ci: 281.339 de dolari (in Franta), 314.842 de dolari (in Marea Britanie) si 250.856 de dolari (in Germania) .