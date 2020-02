ONU: Inegalitatea scapata de sub control este de rau augur pentru democratiile lumii

Ziare.

Solutii ca plase sociale de siguranta robuste, redistribuirea activa a bogatiei si protejarea drepturilor muncitorilor au fost deja recomandate de cateva decenii, iar tarile bogate ale lumii dispun de mijloacele necesare pentru a le pune in aplicare, insa in multe dintre ele, inclusiv in SUA, astfel de initiative au fost blocate de "elitele economice", intrucat afecteaza inevitabil interesele anumitor persoane si grupuri, se precizeaza in raport.Salariile muncitorilor de rand au stagnat de-a lungul ultimelor zeci de ani, chiar daca angajatorii au facut profit de pe urma lor. In timp ce directorii executivi ai companiilor incluse in indicele Standard & Poor's 500 au incasat in medie 14,5 milioane de dolari in 2018, angajatii din productie si cei fara functii de conducere au castigat in medie aproximativ 40.000 de dolari.In opinia unor analisti, aceasta inegalitate este un produs secundar al societatii capitalite si este, de fapt, un lucru bun: este pretul platit pentru a-i recompensa pe cei care produc iPhone-uri si aplicatii populare de care beneficiem toti, scriu jurnalistii americani.Insa aceste discrepante uriase, se mai arata in raportul ONU, ii afecteaza chiar si pe cei de la varful distributiei bogatiei, deoarece societatile in care ele exista se dezvolta mai lent si au mai putin succes in a obtine o crestere economica sustinuta. Pe masura ce conditiile economice se inrautatesc pentru cei din clasele de jos si de mijloc, am putea ajunge in situatia in care un numar tot mai mare de oameni nu-si vor mai permite sa cumpere iPhone-uri si aplicatii, ceea ce va duce la recesiune.Se creeaza un mediu propice miscarilor populiste care indeamna la "schimbari institutionale radicale" pentru a pune capat "exploatarii de catre elitele privilegiate".Mecanismele prin care pot fi evitate consecintele dezastruoase pe care aceasta inegalitate "scapata de sub control" le poate avea sunt la indemana decidentilor politici. Numai ca ele ar implica o redistribuire masiva a avutiei de sus in jos, prin masuri precum taxarea bogatiei, iar persoanele si institutiile care detin in prezent majoritatea resurselor financiare din societate le percep, in mod corect, ca o amenintare la adresa propriilor interese, incheie Washington Post.