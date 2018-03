Ratele au crescut, romanii nu mai au bani sa le plateasca - a crescut numarul restantierilor

Ziare.

com

Astfel, la inceputul anului erau 680.152 de restantieri, dupa cum reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ).Cumulate, aceste persoane aveau datorii in valoare de peste 7,49 miliarde de lei.Cea mai mare parte a sumei era in lei si euro , respectiv 3,1 miliarde in lei si echivalentul a 3,03 miliarde lei in euro.In functie de categoria de intarziere, cea mai mare valoare corespunde termenului de peste 90 de zile, cu 4,296 miliarde lei.Rata creditelor neperformante a scazut la 7,31% in decembrie, respectiv cu 0,33 puncte procentuale (pp) comparativ cu luna precedenta, si cu 2,59 pp in raport cu luna similara din 2016. Liviu Voinea , viceguvernatorul BNR, declara, la inceputul anului trecut, ca Banca Centrala si-a propus o tinta de 6% a creditelor neperformante in acest an."Creditele neperformante au continuat sa se reduca. In acest an exista tinta de 6% cu creditele neperformante, adica de a ajunge la media europeana. Suntem, in schimb, peste media europeana in ceea ce priveste gradul de acoperire cu provizioane a acestor credite", a spus Voinea.Reamintim ca, in contextul schimbarilor legislative, ratele s-au majorat semnificativ ca urmare a cresterii ROBOR-ului