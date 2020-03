Bancile nu sunt de acord cu amanarea platii ratelor cu 9 luni pentru toti romanii afectati de criza coronavirusului: Nu ajuta economia

Guvernul rediscuta azi ordonanta de urgenta privind amanarea platii ratelor

In schimb, acestea cer ca solutiile sa fie individuale si asigura ca vor sprijini prin orice masuri necesare clientii afectati financiar de noul coronavirus (COVID 19), pentru a preveni o criza la nivel economic si social.Amintim ca, saptamana trecuta, inainte ca guvernul sa adopte ordonanta de urgenta privind amanarea platii ratelor, ministrul de Finante Florin Citu anunta ca a discutat cu reprezentantii BNR si cu sistemnul bancar, le-a propus varianta de amanare cu pana la 9 luni, iar aceasta a fost agreata "Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), organizatii care reprezinta toate institutiile bancare active pe piata romaneasca, considera ca, fara afectarea lichiditatii sistemului bancar.Economia are nevoie de solutii individualizate pentru clientii bancilor si, care pot conduce la afectarea grava a lichiditatii sistemului bancar si care nu solutioneaza pe fond diversitatea de situatii cu care se confrunta clientii", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR).Potrivit acestora,ARB si CPBR subliniaza ca bancile au inteles situatia speciala prin care trec multi dintre clienti in aceasta perioada insa, pentru promovarea unor principii de creditare corecte si sanatoase, considera ca"Comunitatea bancara solicita echilibru si ratiune economica in deciziile de politici publice pentru utilizarea optima a resurselor economice ale sistemului financiar, astfel incat sa nu ramanem fara tractiune in activitatea de creditare si mai ales, sa nu fie afectate lichiditatea si capitalizarea bancilor, care vor fi principalele motoare de redresare economica in viitorul apropiat.Responsabilitatea in alocarea resurselor va fi definitorie in evolutia sistemului bancar si a economiei Romaniei in perioada post criza de sanatate si in recesiunea economica ce va urma", se mai arata in comunicat.Institutiile bancare subliniaza ca economia Romaniei are nevoie sa ramana agila si "trebuie sa dimensionam stimulul de amanare a platii ratelor pe o perioada adecvata".Acestea dau insa asigurari ca sunt hotarate sa sprijine ferm clientii afectati financiar de noul coronavirus, dar precizeaza caOrdonanta privind amanarea platii ratelor, adoptata saptamana trecuta , ar fi trebuit sa fie publicata azi in Monitorul Oficial, dar ministrul de Finante a anuntat ca aceasta va fi rediscutata in sedinta din aceasta seara, pentru a fi aduse cateva modificari.Astfel, printre noutati se numara majorarea termenului pana la care poate fi trimisa cererea de amanarea a ratelor pana la 45 de zile de la publicarea ordonantei. In forma initiala, cererea putea fi depusa doar pe perioada starii de urgenta.O alta modificare o reprezinta dobanda pentru creditele imobiliare. Mai exact, aceasta nu va mai fi capitalizata. In forma initiala, se prevedea ca "dobanda datorata de debitor corespunzatoare sumelor scadente a caror plata este suspendata se capitalizeaza la soldul creditului existent. Deci se va adauga creditului, dar se plateste esalonat pana la maxim 5 ani".Totodata, o alta noutate o reprezinta faptul ca cei care au restante la credite, au posibilitatea sa le plateasca pana la momentul depunerii cererii.