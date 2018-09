Bancpost dispare, iar Banca Transilvania devine cea mai mare banca din tara

Ce se intampla cu clientii

"Avand in vedere dispozitiile art. 249 lit. b) din Legea Societatilor, Societatea Absorbanta si Societatea Absorbita si-au exprimat acordul comun ca data la care fuziunea va deveni efectiva din punct de vedere juridic (Data Efectiva) sa fie 31 decembrie 2018, sub conditia obtinerii aprobarii BNR.S.A., care astfel dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile Bancpost S.A..Pentru a evita orice dubiu, in cazul in care orice activ al Societatii Absorbite nu este mentionat in Proiectul de fuziune, ca urmare a unei erori sau omisiuni sau orice alt motiv, indiferent de culpa sau intentie, activul respectiv va fi considerat proprietatea Societatii Absorbante si va fi transferat automat catre Societatea Absorbanta si, drept urmare, nu se va plati nicio compensatie", se subliniaza in proiectul de fuziune a celor doua banci.Integrarea Bancpost in BT a inceput in aprilie, dupa ce a fost obtinut acordul din partea Consiliului Concurentiei si Bancii Nationale a Romaniei (BNR).De asemenea, BT va prelua unitatile teritoriale active ale Bancpost la data de 31 decembrie 2018.La finele lunii noiembrie 2017, BT a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN.Valoarea totala a tranzactiei se ridica la 226 de milioane de euro, din care aproape 179 de milioane de euro doar pentru Bancpost, la care se adauga preluarea de catre Banca Transilvania a unui imprumut subordonat in valoare de 80 de milioane de euro pentru Bancpost. La finele lunii iunie, BT a derulat un proces prin care a preluat si pachetul de 0,85% de la Banpost."Avand in vedere ca data propusa pentru finalizarea fuziunii este 31.12.2018, precum si amploarea si complexitatea acestui proces si, totodata, avand in vedere necesitatea integrarii clientilor Bancpost S.A. in cadrul Bancii Transilvania S.A., inainte de finalizarea acestui proces, in colaborare cu liniile de business, s-a luat decizia informarii clientilor Bancpost S.A. si a contactarii acestora de Banca Transilvania S.A., prin intermediul Bancpost S.A.", se anunta in documentul care explica procesul de fuziune.Contactarea clientilor Bancpost S.A. va avea drept scop prezentarea ofertei BT, iar acestia pot opta daca doresc sa devina clienti Bancii Transilvania S.A. inainte de finalizarea fuziunii."In cazul in care clientii Bancpost S.A. fie nu accepta contactarea de catre Banca Transilvania S.A., fie nu accepta noile conditii contractuale cu aplicabilitate inainte de finalizarea fuziunii, clientii Bancpost S.A. vor fi notificati in termenul legal inainte de fuziune, indicandu-li-se, in mod clar, modul in care produsele Bancpost S.A. contractate de catre acestia vor fi preluate de catre Banca Transilvania S.A..Acest mod de lucru va fi aplicat pentru toate tipurile de clienti (retail si persoane juridice) si respectiv pentru toate tipurile de produse pe care Grupul Financiar Banca Transilvania le poate oferi (fie ca e vorba de produse de credit/non-credit oferite de Banca Transilvania S.A., fie ca e vorba de produse oferite de subsidiarele Grupului Financiar Banca Transilvania) ", se mentioneaza in proiectul de fuziune.Data de 31 decembrie a fost stabilita si convenita de cele doua banci ca data de referinta a situatiilor financiare de fuziune."Elementele patrimoniale ale celor doua Societati participante la Fuziune au fost evaluate prin metoda activului net contabil, in conformitate cu dispozitiile Legii Contabilitatii.Metoda activului net contabil presupune ca valorile utilizate in cadrul operatiunilor de reorganizare se bazeaza pe activul net contabil. In acest caz, la operatiunile de fuziune, elementele bilantiere sunt preluate de catre societatea beneficiara la valoarea la care acestea au fost evidentiate in contabilitatea societatii care le cedeaza", se mai detaliaza in proiect.Banca Transilvania s-a clasat la finele anului trecut pe locul secund al sectorului bancar, avand active de 59,3 miliarde de lei, ceea ce reprezenta o cota de piata de 13,8%, in crestere de la 13,15%, in anul anterior.Bancpost era, la finele anului trecut, a noua banca din sistemul bancar romanesc in functie de active, in valoare de 10,92 miliarde de lei, reprezentand o cota de piata de 2,55%, in scadere de la 11,65 miliarde de lei, respectiv 2,96% cota de piata.Astfel, valoarea cumulata a celor doua va ajunge sa reprezinte primul loc al sistemului bancar local. Acesta era ocupat, la finele anului trecut, de BCR, ale carei active de 67,73 de miliarde de lei reprezentau o cota de piata de 15,83%, in scadere de la 16,28%, in anul anterior.