Cariera in domeniul financiar? Aplica gratuit pana pe 8 martie la Finance Boot Camp

47% dintre participantii editiei 2017 au fost angajati in urma prezentei lor la eveniment.

Ziare.

com

Evenimentul este organizat anual si se adreseaza studentilor sau absolventilor pasionati de domeniile Finante, Contabilitate, Audit sau Taxe.vor fi prezente la evenimentul din acest an: Deloitte, KPMG Romania, Mazars Romania, British American Tobacco, PwC, Societe Generale European Business Services (SG EBS), Vodafone Romania, ACCA si Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).In cadrulvor avea loc o serie de conferinte si workshopuri in cadrul carora participantii se pot face remarcati si pot fi recrutati pentru pozitiile deschise de companiile participante.Din statisticile anterioare, 47% dintre participantii editiei 2017 au fost angajati in urma prezentei lor la eveniment.Finance Boot Camp este adresat studentilor, masteranzilor sau absolventilor unei specializari cu profil economic.Participarea este gratuita, insa, in selectia participantilor, vor conta rezultatele academice obtinute in timpul anilor de studii, precum si implicarea in activitati extracurriculare, cum ar fi ONG-uri, programe de internship sau experiente internationale, prin intermediul unor programe sau studii.1. Acces exclusiv la oportunitati de cariera pentru juniori. Companiile participante vin si cu scopul de a recruta din randul participantilor pentru programe de internship, trainee sau pentru job-urile entry-level pe care le au deschise in cadrul companiei;2. Networking cu oameni cu experienta in domeniu, deschisi sa impartaseasca sfaturi utile de cariera, insight-uri din piata, trend-uri si directii de dezvoltare;3. Ocazia perfecta de a identifica aria potrivita lor: Finante, Audit, Contabilitate, Taxe sau Legal?4. Informatii noi despre cum se pot pregati pentru fiecare etapa din procesul de selectie al companiilor participante;5. Experienta valoroasa pe care o pot nota in CV si care va fi apreciata de angajatori.Cei care vor sa participe la Finance Boot Camp se pot inscrie pe www.hipo.ro pana pe 8 martie.Mai multe detalii cu privire la inscriere si agenda evenimentului, pot fi accesate la sectiunea evenimentului, pe www.hipo.ro