Record: O banca le-a sters la doi clienti datorii de 62.000 de euro, respectiv 52.000 de franci elvetieni

Cum s-au sters 52.000 de franci elvetieni la Oradea

Povestea unui alt caz, in care banca a renuntat la 62.000 de euro

Palmaresul CSALB

Acelasi lucru s-a intamplat si intr-un caz social, din Oradea, pentru care aceeasi banca a sters suma de 51.930 de franci elvetieni."In cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au fost rezolvate cele mai importante cazuri, din punct de vedere valoric, din istoria concilierii dintre consumatori si banci, in Romania", arata CSALB intr-un comunicat.Ambele cazuri depasesc precedentul record valoric inregistrat la CSALB. Acesta era de 44.600 de euro, inregistrat in aprilie 2019, in cazul unui client din Sighetul Marmatiei.In primele zile ale acestui an, aceeasi banca comerciala a luat decizii similare in cazul mai multor persoane care aveau cazuri sociale dificile."Banca a inchis un credit de consum fara ipoteca pentru B.I. din Bucuresti. Concilierea a rezultat prin remiterea sumei de 3.945 de euro catre consumator. Pentru aceeasi persoana, banca a stins descoperitul de cont in valoare de 3.288 de lei.Intr-un alt caz, din Bucuresti, suma remisa consumatorului V. M. pentru inchiderea creditului a fost de 8.553 de lei. In plus, banca a virat in contul acestuia suma de 1.785 de lei", arata Centrul.Astfel, in mai putin de un an, precedentul record valoric a fost depasit de doua ori in cadrul Centrului."Chiar daca rezultatul concilierii ne bucura, vorbim de cazuri sociale dificile, prin care nimeni nu si-ar dori sa treaca. Suntem nevoiti sa remarcam ca majoritatea bancilor comerciale sunt dispuse sa sprijine consumatorii aflati in dificultate si inteleg nevoia reala de negociere a contractelor in care situatia financiara a partenerilor s-a inrautatit.Nu in ultimul rand, observam ca mesajele pe care CSALB le-a transmis bancilor si IFN-urilor in anul 2019, de a intra mai des in conciliere cu consumatorii si de a fi mai flexibile in negocieri, dau rezultatele pe care piata bancara si consumatorii le asteptau", spune Alexandru Paunescu, presedintele Colegiului de Coordonare CSALB.Clientul din Oradea vorbeste si el despre stergerea datoriei de aproape 52.000 de franci elvetieni."Am contractat in anul 2007 un credit imobiliar in franci elvetieni. Din cauza crizei imobiliare si a cresterii cursului CHF, ratele au ajuns chiar sa se dubleze, in timp. Pana in toamna anului 2018, am reusit cu unele intarzieri sa platim ratele, insa din primavara lui 2019, de cand ne confruntam cu o grava problema de sanatate a sotiei, perioada de intarziere s-a tot marit.Inainte ca situatia sa devina critica am apelat la CSALB, in speranta obtinerii, prin conciliere, a unei conversii si a reechilibrarii creditului. Cu ajutorul CSALB am obtinut mai mult decat puteam spera vreodata, adica remiterea totala a datoriei si inchiderea creditului la care as mai fi avut de plata circa 12 ani.Colaborarea cu CSALB a fost simpla, concreta si neasteptat de rapida. De aceea, incurajez pe oricine este intr-o situatie mai deosebita si care doreste o intelegere cu banca, inainte de orice alta actiune, sa incerce o conciliere prin CSALB. Nu exista impunere sau constrangere, ci doar avantaje", potrivit mesajului transmis CSALB de M.I., din Oradea.De asemenea, in urma cu patru ani, clientul A.S. a imprumutat de la banca aproximativ 70.000 de euro pentru a-si cumpara o casa. Pusese pe picioare o firma in domeniul IT, dupa ce studiase si muncise in afara tarii.In urma cu doi ani, insa, a suferit un accident rutier in urma caruia a suportat multe interventii chirurgicale si luni de recuperare, care continua si in prezent. A apelat la CSALB, iar banca de la care contractase imprumutul i-a oferit cea mai buna solutie: stergerea integrala a datoriei care ramasese de achitat, adica echivalentul a 62.000 de euro.Solutia a fost propusa de conciliatorul Sebastian Gutiu, dupa analiza cazului si corespondenta purtata cu ambele parti implicate - banca si consumatorul."Sunt un mare sustinator al cailor alternative de solutionare a disputelor, care vin cu avantaje reale pentru parti, fie ca vorbim de termenul mai scurt de rezolvare, cheltuielile mai mici pentru banci sau costuri zero pentru consumatori si reducerea consumului emotional.Predilectia - culturala, as spune - ca partile cu interese contrarii sa apeleze la instantele de judecata pare ca exclude din start posibilitatea solutionarii necontencioase. Rolul concilierii este acela de a indruma ambele parti catre gasirea unui numitor comun. Am convingerea ca, si in acest caz, optiunea de a se adresa CSALB a condus la solutia optima pentru ambele parti.Sper ca astfel de exemple pozitive sa incurajeze dialogul, iar partile aflate de laturi opuse ale 'baricadei' sa opteze mai des pentru procedura concilierii", spune Sebastian Gutiu, conciliatorul CSALB care a solutionat acest caz.In ultimii trei ani si jumatate, peste 1.400 de romani si-au rezolvat problemele cu bancile si IFN-urile, prin intermediul CSALB, iarAnul trecut, consumatorii au trimis peste 2.100 de cereri in care solicita intrarea in negociere cu institutiile financiar-bancare, fata de 1.293 de cereri trimise in tot anul 2018. Cele mai multe cereri vizeaza reducerea sau eliminarea unor comisioane, reducerea soldului sau a costurilor asociate creditelor ipotecare sau de consum.CSALB este o institutie infiintata ca urmare a unei Directive europene si intermediaza gratuit si in mai putin de trei luni negocierea dintre consumatori si banci sau IFN-uri, pentru contractele aflate in derulare. Consumatorii din orice judet al tarii pot trimite cereri catre Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) prin aplicatia online aflata pe site-ul propriu.Daca banca accepta intrarea in procedura de conciliere este desemnat un conciliator. CSALB colaboreaza cu 21 de conciliatori, dintre cei mai buni specialisti in Drept, cu expertiza in domeniul financiar-bancar. Totul se rezolva amiabil, iar intelegerea partilor are puterea unei hotarari in instanta.