Ambele proceduri pornesc la cererea consumatorului si sunt GRATUITE. In Europa astfel de proceduri sunt variate si au finalitati diferite - fie cu o decizie care poate fi obligatorie pentru ambele parti sau cu una care este obligatorie doar pentru comerciant.Alte proceduri se finalizeaza cu o recomandare. Exista scheme SAL care organizeaza asa numite "proceduri hibride".Totul pleaca de la consumator, care adreseaza cererea catre CSALB ( https://csalb.ro/formular-cerere/ ) . La aceasta trebuie anexata dovada incercarii de solutionare directa a litigiului, dar si contractul incheiat cu banca.Pasul 2 - contactarea de catre CSALB a bancii in vederea deschiderii concilierii.In momentul in care acordul este obtinut, conciliatorul, ales aleatoriu, prezinta o solutie catre consumator. In 15 zile partile isi exprima acordul/dezacordul cu privire la solutia propusa in termen.Daca isi doreste asistenta juridica suplimentara consumatorul poate aduce un avocat, pe care insa il plateste.Daca ne referim la banci comerciale, vorbim de contracte de: cont curent cu sau fara card, card de credit sau de cumparaturi, depozit, credit, descoperit de cont, operatiuni de trezorerie, schimb valutar, certificate de depozit.Cat priveste IFN-urile, se pot solutiona eventualele litigii care apar in contractele de credit/card de credit sau in cele de leasing.De asemenea,. Conform art. 3 alin. (1) lit. a) din OG nr. 38/2015, prin consumator se intelege "orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii".In cazul grupurilor de consumatori, important este ca toti consumatorii sa aiba aceleasi solicitari si in raport cu acelasi comerciant, iar grupul sa aiba un reprezentant.In plus, cosumatorii au dreptul sa fie reprezentati de un avocat sau de o Asociatie de Consumatori.