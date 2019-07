Cererile de negociere cu bancile aproape s-au dublat fata de 2018. Se fac tot mai multe intelegeri amiabile

Consumatorii care s-au impacat cu bancile

Peste 2000 de romani au evitat procesele costisitoare cu banca sau IFN-urile, in ultimii 3 ani, apeland la metoda concilierii!

De la inceputul anului, 1.053 de persoane fizice au trimis catre CSALB cereri de solutionare a nemultumirilor cu bancile sau IFN-urile,decat in perioada similara a anului trecut. In prima jumatate a anului 2018 au fost inregistrate 544 de cereri conforme.In ceea ce privestefata de perioada similara a anului 2018. O categorie aparte o reprezintadintre consumatori si banci, dupa sesizarea CSALB: partile au incheiat peste 100 de astfel de intelegeri in S1, mai multe decat in tot anul trecut.In primele sase luni din 2019,. In aceeasi perioada a anului trecut, doar 188 de romani au beneficiat de solutii favorabile in urma negocierilor purtate cu institutiile financiar-bancare.", a spusCSALB este o institutie infiintata ca urmare a unei Directive europene si intermediaza gratuit si in mai putin de trei luni negocierea dintre consumatori si banci sau IFN-uri, pentru contractele aflate in derulare. Consumatorii din orice judet al tarii pot trimite cereri catre Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) prin aplicatia online aflata pe site-ul www.csalb.ro Daca banca accepta intrarea in procedura de conciliere este desemnat un conciliator. CSALB colaboreaza cu 21 de conciliatori, dintre cei mai buni specialisti in Drept, cu expertiza in domeniul financiar-bancar.Totul se rezolva amiabil, iar intelegerea partilor are puterea unei hotarari in instanta. Mai multe informatii despre activitatea Centrului puteti obtine si la telefon 021 9414 (apel cu tarif normal) .