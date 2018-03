Chatbot-ul Leya, dezvoltat de Libra Internet Bank, a fost utilizat de peste 10.000 de ori in numai 4 luni

Cum functioneaza chatbot-ul Leya?

Ziare.

com

este prima banca din Romania care ofera persoanelor fizice posibilitatea de a-si deschide un cont bancar si de a obtine un credit sau un card de credit prin intermediul unui chatbot "Leya a fost conceputa pentru a oferi o modalitate simpla si prietenoasa de accesare a produselor noastre digitale. Leya iti poate face o simulare de credit, iar apoi, daca esti multumit, te ghideaza pas cu pas spre deschiderea unui cont si obtinerea variantei de finantare dorita. Ai nevoie doar de un telefon mobil sau un laptop cu camera web si cateva minute la dispozitie", a declaratLeya preia solicitarile clientilor 24/7 si ghideaza clientul, printr-un dialog de tip messenger, pentru a obtine produsul dorit.Atat pentru deschiderea conturilor bancare online, cat si pentru obtinerea unui credit sau card de credit online, interactiunea este asigurata, iar eventuala documentatie de credit este semnata de catre client prin utilizarea unei semnaturi electronice pusa la dispozitie in mod gratuit de catre banca.Cei care totusi doresc sa apeleze la serviciile unui operator uman au in continuare posibilitatea de a se programa online in cadrul serviciului de Libra Internet Bank a depasit la finalul anului trecut, situandu-se la mijlocul clasamentului bancar din Romania.Banca ofera o experienta digitala completa pentru clientii persoane fizice, fiind de asemenea specializata pe segmentele profesiilor liberale, agricultura si IMM, prin intermediul celor 50 sucursale deschise.