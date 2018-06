Clientii CEC Bank isi inchid conturile, dupa ce banca a reziliat contractul cu Papaya: Pagina de Facebook a fost luata cu asalt

Avalansa de mesaje negative

UPDATE

In plus, pagina de Facebook a CEC Bank a fost luata cu asalt de clientii nemultumiti, care anunta ca isi vor inchide conturile.Un client al CEC Bank chiar a postat pe Facebook o imagine cu cardul taiat, alaturi de mesajul "La revedere".Miercuri dimineata, un alt client CEC a anuntat ca sta la coada pentru a-si inchide contul. "Am un depozit de 15.000 euro la ei!!! Firma mea, tot... Mut tot", a spus barbatul."Eu chiar va multumesc ca m-ati ajutat sa-mi conving parintii sa-si transfere banii de la voi. A fost suficient sa le spun ca sunteti pesedisti. Ca sa nu mai vorbim de comisionul de rahat de la depozite la termen", a notat o alta persoana."Imi inchid astazi conturile de economii la dvs! Si cand ma gandeam ca era sa fac si un credit... banca ar trebui sa fie comerciala.. nu politica!", a notat un alt client nemultumit de decizia CEC Bank."Azi imi voi inchide contul de card de la CEC si ma bucur ca nu sunt singura", este un alt mesaj de la o internauta nemultumita."Sa fie cineva la ghiseu astazi. Vin sa inchid conturile. Ati ramas ca acum 30 de ani. Voi si Posta Romana", a completat altcineva."Sunt client CEC, voi face ce pot sa renunt la produsele voastre. Pentru ca orice actiune are si o reactie. Ati castigat cu aceasta reziliere niste clienti noi si ati pierdut pe altii. Probabil v-ati facut calculele dinainte si v-a dat pe plus. Eu nu cred", a adaugat cineva."Domnilor, sunteti penibili! Maine o sa ma alatur sutelor de clienti care isi vor inchide contul", a avertizat altcineva.In sute de mesaje, oamenii ii critica pe reprezentantii CEC Bank pentru decizia luata. Iata cateva dintre acestea:"Mai deschideti geamurile sa se aeriseasca! Inca aveti un iz comunist"."Campania publicitara made by Papaya este una exceptionala, care a facut ca institutia dvs sa nu mai pare o institutie anosta, asociata perioadei comuniste. Ati reusit prin atitudinea dvs de a rezilia contractul cu Papaya sa aratati ca NU promovati profesionalismul si competenta. O miscare regretabila! Sper ca romanii sa ia atitudine impotriva acestor masuri comuniste".Oamenii au sesizat ca si multe dintre mesajele negative dispareau."Macar platiti omul de social media overtime? Prietene, nu are nimeni nimic cu tine, we are on the same side", a comentat o persoana.Alti internauti fac referire la ceea ce s-a intamplat pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea, cand primarul a inchis-o si deschis-o de mai multe ori , dupa ce a fost huiduita pe Arena Nationala la ceremonia de premiere a Simonei Halep."Aveti acelasi consilier cu Firea? Sunteti invidiosi pe huiduielile gospodinei?", a comentat cineva. "Draga CEC, Nu fiti firea, nu va pierdeti cu firea! Oamenii au dreptul la libera exprimare!", a adaugat altcineva."Oricat de obisnuiti ar fi ai lui Firea cu sters de comentarii, la ceva de genul asta le va fi greu sa faca fata. Poate vin totusi cu niste idei fresh, gen hai sa inchidem pagina pentru cateva zile", este un alt comentariu.Protestatarii adunati azi langa Parlament in ziua motiunii de cenzura si-au exprimat nemultumirea fata de politica CEC Bank.