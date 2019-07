#Conciliatorii: Ce recomanda specialistii CSALB pentru negocierile dintre consumatori si banci

Marti, 09 Iulie 2019, ora 13:03

Concilierea reechilibreaza contractele

Recomandari pentru consumatorii care intra in negociere cu bancile

Recomandari pentru bancile care accepta intrarea in procedura concilierii

Ce este concilierea?

Despre CSALB

Articol citit de 882 ori

Interviurile video din campanie pot fi vazute aici . Acestea fac referire, in majoritatea cazurilor, la dosarele de conciliere dintre consumatori si banci. Numarul dosarelor acceptate de IFN-uri ramane in continuare scazut, situandu-se sub 2% din totalul dosarelor formate la CSALB.Campania prezinta recomandari pentru consumatori si banci/IFN-uri, detalii despre modul in care decurg negocierile in cadrul CSALB si exemple de situatii intalnite in dosarele solutionate. In plus, interviurile video care sustin campania ii prezinta pe conciliatori prin prisma calitatilor profesionale si umane pe care acestia le au."Filosofia concilierii este noua in Romania, dar incepe sa isi faca tot mai mult loc in mentalul colectiv. Iar asta se intampla datorita unui lucru foarte interesant: daca in instanta litigiile sunt judecate dupa litera legii, la CSALB sunt judecate in echitate. Mai exact, conciliatorii incearca sa repuna partile in echilibru.Pentru noi, la CSALB, aceasta campanie este si un motiv de mandrie profesionala, deoarece conciliatorii sunt profesionisti, oameni avand cariere impresionante, avocati de renume, profesori universitari, fosti judecatori sau presedinti de institutii in domeniul financiar.Expertiza pe care ei o aduc in dosarele de conciliere ar trebui sa reprezinte pentru consumatori si banci un garant si un argument in sine pentru corectitudinea, impartialitatea si eficienta procedurii derulate in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar", a spus"Multi dintre consumatori spera ca un conciliator sa se substituie unui judecator si sa emita o hotarare care sa oblige banca. Ceea ce le explic este ca in cadrul acestei proceduri se face efectiv o negociere, conciliatorul este un canal de comunicare intre consumator si banca"."Sfatul meu pentru consumatori ar fi acela ca ar trebui sa nu gandeasca in primul rand prin prisma a cat pot castiga, ci prin prisma a ceea ce ar putea pierde"."In primul rand, consumatorul trebuie sa stie ca nu are costuri, spre deosebire de instanta de judecata, unde taxele sunt impovaratoare, unde se adauga costuri pentru expertize sau pentru avocati"."Consumatorii trebuie sa ia in calcul ca propunerea pe care o fac in cererea catre CSALB este, din punctul de vedere al negocierii, maximul pe care si-l doresc. Cu toate astea, negocierea se poate bloca daca vor deveni inflexibili in maniera: 'Vreau totul, iar daca nu imi dati totul, plec suparat si trantesc usa!'""Sunt banci foarte flexibile, care au infiintat un departament special pentru concilierile in cadrul CSALB, care au bugete special aprobate pentru situatiile acestea. Dar, sunt si banci care vin si spun sec: noi am facut o statistica la nivelul bancii, iar daca ne-ar da in judecata avem sanse de 70%-80% sa castigam"."Bancile ar trebui sa accepte faptul ca, de-a lungul perioadei de derulare a contractului, situatia financiara a consumatorului se poate schimba! Sa accepte acest lucru in acelasi mod in care consumatorul a acceptat regulile bancii la semnarea contractului"."Bancile reactioneaza foarte pozitiv la cazurile sociale. Nici nu stiu daca au fost astfel de cazuri in care banca sa nu fi raspuns. Poate nu a reactionat 100% prin stergerea intregii datorii, dar au propus o reesalonare, o perioada de gratie sau chiar micsorare semnificativa a soldului. Nu au fost cazuri sociale in care banca sa spuna: 'Eu trebuie sa-mi iau toti banii!'""Bancile trebuie sa inteleaga ca este nevoie de foarte multa suplete in gandire, ca trebuie sa accepte solutii care, la prima vedere, par favorabile consumatorului. De fapt, aceste solutii sunt favorabile si bancii pentru ca isi pastreaza clientul"!"Esenta concilierii este sa cauti o cale de compromis. Nu poti sa ai dreptate 100%, si nu poti sa te astepti ca cealalta parte sa respecte 100% pozitia ta! Este in beneficiul tuturor sa fie o dreptate impartita"!"Concilierea este o filosofie noua spre care consumatorii si bancile vin tot mai mult. Totusi, sa nu vina cu asteptari doar din partea celeilalte parti. Pentru ca aici este vorba de echitate, iar beneficiile nu se pot obtine doar de catre o parte"."In conciliere, participarea este voluntara pentru ambele parti. In plus, te poti retrage din procedura cand doresti. In al treilea rand poti sa refuzi solutia propusa de conciliator. Dar, ceea ce este cel mai important, poti sa contribui la construirea unei solutii care, daca nu iti da satisfactie 100%, macar poate sa iti dea o satisfactie de 80%, de 60%, de 50%. Oricum, nu de 0%"."Consumatorii sunt surprinsi de faptul ca nu trebuie sa plateasca nimic, nu li se pretinde nicio taxa si ajung sa obtina, de foarte multe ori, aceleasi rezultate ca atunci cand s-ar adresa instantei de judecata. Dar, cu mult mai putina energie consumata. Ideea este ca ei sunt foarte surprinsi ca exista aceasta procedura si chiar functioneaza! De exemplu, in ceea ce ma priveste, procentul dosarelor rezolvate favorabil este unul foarte mare, de peste 90%".Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridica autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridica, infiintata in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, ce transpune la nivel national Directiva 2013/11/UE privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE.