Concilierea, o solutie gratuita pentru rezolvarea problemelor cu banca sau IFN-ul

Vineri, 09 August 2019, ora 09:30

Articol citit de 90 ori

Litigiile inaintate de consumatori catre CSALB ajung pe masa conciliatorilor dupa ce banca accepta sa negocieze conditii mai bune pentru problemele semnalate de acestia. Cei 21 de membri ai Corpului Conciliatorilor sunt avocati renumiti, cu mii de ore de practica in instante, cu portofoliu variat de cazuistica si cu abilitati de mediere si conciliere.Multi dintre ei profesori universitari sau parteneri in marile case de avocatura din Romania, conciliatorii sunt specialisti nu doar in Drept, ci si in domeniul financiar -bancar. Cererile venite de la consumatori sunt repartizate aleatoriu catre acestia. Consumatorii pot refuza conciliatorul desemnat de aplicatia IT, situatie in care va fi alt conciliator desemnat.Pentru Romania este o modalitate noua de reglare a problemelor dintre consumatori si banci . In alte state europene, astfel de institutii exista de multi ani, pentru multe domenii de activitate. Concilierea inseamna echitate. Cu alte cuvinte, negocierea este in beneficiul ambelor parti. Cu toate acestea, retragerea din procedura concilierii se poate intampla in orice moment.Nu poti sa ai dreptate 100%, si nu poti sa te astepti ca cealalta parte sa respecte 100% pozitia ta!Esenta concilierii este sa fie descoperita o cale de compromis. Nu poti sa ai dreptate 100%, si nu poti sa te astepti ca cealalta parte sa respecte 100% pozitia ta! Este in beneficiul tuturor sa fie o dreptate echitabila. Consumatorii care apeleaza la CSALB sunt surprinsi de faptul ca nu trebuie sa plateasca nimic, nu li se pretinde nicio taxa si ajung sa obtina, de foarte multe ori, aceleasi rezultate ca atunci cand s-ar adresa instantei de judecata.Dar, cu mult mai putina energie consumata. "Ideea este ca ei sunt foarte surprinsi ca exista aceasta procedura si chiar functioneaza! De exemplu, in ceea ce ma priveste, procentul dosarelor rezolvate favorabil este unul foarte mare, de peste 90%", spune Mihaela Budisteanu, conciliator CSALB.Consumatorii trebuie sa gandeasca nu neaparat prin prisma a cat pot castiga, ci prin prisma a ceea ce ar putea pierde. "In primul rand, consumatorul trebuie sa stie ca nu are costuri, spre deosebire de instanta de judecata, unde taxele sunt impovaratoare, unde se adauga costuri pentru expertize sau pentru avocati", spune Nela Petrisor, conciliator CSALB.Este nevoie de foarte multa deschidere din partea acestora, pentru ca trebuie sa accepte solutii care, la prima vedere, par favorabile consumatorului. "De fapt, aceste solutii sunt favorabile si bancii pentru ca isi pastreaza clientul. Bancile trebuie sa inteleaga ca este nevoie de foarte multa suplete in gandire, ca trebuie sa accepte solutii care, la prima vedere, par favorabile consumatorului", spune Mihai Tanasescu , conciliator CSALB.Din sfaturile #conciliatorilor catre Banci mai retinem: necesitatea felixibilitatii si acceptarea faptul ca, de-a lungul perioadei de derulare a contractului, situatia financiara a consumatorului se poate schimba. "Exista banci care au infiintat un departament special pentru concilierile in cadrul CSALB, care au bugete special aprobate pentru situatiile acestea. Dar sunt si banci care vin si spun sec: noi am facut o statistica la nivelul bancii, iar daca ne-ar da in judecata avem sanse de 70%-80% sa castigam, spune Doru Traila, conciliator."Bancile reactioneaza foarte pozitiv la cazurile sociale. Nici nu stiu daca au fost astfel de cazuri in care banca sa nu fi raspuns. Poate nu a reactionat 100% prin stergerea intregii datorii, dar au propus o reesalonare, o perioada de gratie sau chiar micsorarea semnificativa a soldului. Nu au fost cazuri sociale in care banca sa spuna: "Eu trebuie sa-mi iau toti banii!", adauga Roxana Mustatea, conciliator CSALB.Interviurile video din Campania #conciliatorii pot fi urmarite aici: csalb.ro sau https://www.youtube.com/channel/UCfFZhzrqlG-YvmhHXnZ8d6A