Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Eximbank preia Banca Romaneasca

EximBank, infiintata in anul 1992, are ca actionar majoritar statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, care detine 95,374% din capitalul social. EximBank opereaza atat in numele statului, cat si in nume propriu oferind, pentru persoanele juridice rezidente sau nerezidente, finantari, cofinantari, refinantari, garantari, alte operatiuni bancare, asigurari si reasigurari ale operatiunilor de comert exterior romanesc.Banca Romaneasca, inregistrata si functionand in conformitate cu legea romana, este membra a grupului National Bank of Greece, care detine 99,28% din capitalul social al acesteia. Banca Romaneasca este o banca comerciala care ofera o gama larga de servicii bancare de retail si corporate.In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune este o concentrare economica si trebuie supusa controlului Consiliului Concurentei.Autoritatea de concurenta mentioneaza ca va evalua aceasta tranzactie in scopul stabilirii compatibilitatii cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute de lege.EximBank a anuntat in luna iunie ca a semnat cu National Bank of Greece acordul de achizitie a 99,28% din Banca Romaneasca. In urma acestei tranzactii, EximBank va activa pentru prima oara pe segmentul de retail banking din Romania, devenind astfel o banca universala.Ca urmare a finalizarii acestei tranzactii, cota de piata a EximBank va creste la aproximativ 3%, ceea ce va conduce la o situare a bancii in top 10 institutii financiar-bancare din Romania.Finalizarea tranzactiei asteapta indeplinirea tuturor cerintelor de reglementare aplicabile.