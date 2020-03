Criza coronavirusului si ratele la credit: Ce face fiecare banca in parte pentru clientii sai

Ziare.com va prezinta ce facilitati acorda bancile clientilor care au credite, in aceasta perioada de criza a coronavirusului. In functie de noile decizii ale bancilor, informatiile vor fi actualizate in timp real.

BCR acorda clientilor o perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit

Si clientii Raiffeisen Bank pot opta pentru amanarea cu pana la 3 luni la plata ratelor

CEC Bank amana pentru o luna plata ratelor la toate creditele acordate persoanelor fizice

ING va lua o decizie in privinta platii ratelor in zilele urmatoare

BT prelungeste perioada de gratie pentru cardurile de credit. Pentru plata ratelor nu a stabilit nimic

Nici Alpha Bank nu a luat o decizie cu privire la plata ratelor

Zero cost lunar de administrare si zero comision pentru transferuri, singurele facilitati anuntate momentan de BRD

Intesa Sanpaolo Bank , doar masuri de preventie

Ne aflam intr-o perioada in care este posibil sa existe numeroase concedieri, tinand cont de faptul ca multe firme, mai ales cele mici, vor fi nevoite sa isi inchida portile, dar si probleme cu plata salariilor in cazul companiilor care reusesc sa supravietuiasca.Romanii care au credite vor fi grav afectati in situatia in care vor ramane fara loc de munca sau daca angajatorii nu le pot plati salariile la timp.Astfel, unele banci au decis sa ia masuri pentru a veni in sprijinul celor care nu isi pot achita ratele la timp. Fiecare institutie bancara a luat insa decizia in nume propriu.Sunt banci care au stabilit o perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit sau extinderea perioadei de derulare a creditului, pentru a diminua suma lunara de plata. Altele au decis doar simpla amanare a ratelor cu o luna. Din pacate, insa, in aceste situatii, clientii sunt ajutati doar pe moment, pentru ca urmatoarea luna ei vor fi nevoiti sa achite doua rate, astfel ca efortul financiar va fi mai mare.BCR a anuntat ca poate acorda clientilor, in functie de situatia individuala, o perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit, o reducere a ratei pe o perioada limitata de timp sau extinderea perioadei de derulare a creditului, pentru a diminua suma lunara de plata."In functie de situatia individuala, BCR are solutii concrete de reorganizare financiara a relatiei cu banca:", a transmis BCR.In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, vor fi prelungite facilitatile de creditare pentru capitalul de lucru care au scadenta pana la sfarsitul lunii iunie, astfel incat sa le ajute sa isi desfasoare activitatea normal in aceasta perioada."Este foarte important sa gandim pe termen lung solutii pentru intreaga economie romaneasca - in special solutii pentru IMM-uri, pentru siguranta locurilor de munca, pentru strategii si masuri concrete de rezilienta economica. Aceasta va fi provocarea pe termen lung. Pe termen scurt vom depasi epidemia, pe termen lung va trebui sa incepem sa ne pregatim cu sprijin masiv pentru intreaga economie", a mai precizat BCR.Raiffeisen Bank isi anunta clientii care au credite ca pot opta pentru o amanare de pana la 3 luni la plata ratelor. Banca precizeaza ca majoritatea au aceasta posibilitate prevazuta in contract, insa, pentru cei care nu au o astfel de optiune, dar au dificultati temporare la plata ratelor, Raiffeisen spune ca va gasi solutii individualizate."Clientii persoane fizice ai bancii care au credite in derulare au, majoritatea, posibilitatea prevazuta deja in contracte, deIn acelasi timp,", se arata intr-un comunicat al bancii.Raiffeisen Bank precizeaza ca va gasi solutii si pentru clientii persoane juridice, prioritate avand companiile din industriile cele mai afectate pe termen scurt."Colegii nostri din zonele de Corporate si IMM discuta cu clientii persoane juridice sa inteleaga care este situatia si sa gasim impreuna solutii pentru sustinerea activitatii acestora, cu prioritate a companiilor din industriile cele mai afectate pe termen scurt.In plus, banca acorda pentru clientii sai, persoane juridice, comision 0 pentru platile la POS-uri pana la 30 aprilie, pentru a incuraja platile electronice la comercianti, dat fiind ca numerarul poate avea un risc mai ridicat de contaminare. Banca va discuta cu partenerii si furnizorii sai pentru a reduce termenele de plata a produselor si serviciilor livrate, tot in ideea de a-i ajuta in aceasta perioada", se mai mentioneaza in comunicat.La randul sau, CEC Bank a anuntat ca este pregatita sa sustina amanarea pentru 30 de zile a platii ratelor la creditele acordate persoanelor fizice, pe fondul crizei de coronavirus."CEC Bank a amanat pentru 30 de zile plata ratelor datorate de clientii persoane fizice, sperand ca astfel sa contribuim, prin masuri de distantare sociala, la reducerea raspandirii virusului. In functie de cum evolueaza situatia, vom ajusta masurile astfel incat sa venim in ajutorul clientilor nostri", a declarat Bogdan Neacsu, presedinte - director general al CEC Bank, intr-un comunicat.Potrivit acestuia, masura se aplica automat tuturor clientilor care nu dispun in conturile deschise la banca, la data scadentei, de sumele aferente platii ratelor la credite si limite de credit prin carduri, fara a fi necesare demersuri suplimentare si este valabila pentru toate creditele: pentru locuinte, pentru consum sau pentru limite de credit prin cardur.Totusi, banca isi sfatuieste clientii care au acces la solutii de plati la distanta (internet banking sau/si mobile banking) sa isi ramburseze ratele chiar si in aceasta perioada,ING Bank nu a luat momentan nicio decizie cu privire la o eventuala amanare a platii ratelor la credite pentru clientii sai, dar a anuntat ca va face acest lucru zilele urmatoare."Vom lua o decizie in aceste zile, vom reveni cu o concluzie, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice", au declaratBanca Transilvania a anuntat ca va prelungi perioada de gratie pentru cardurile de credit, iar primele obligatii de plata pentru clienti vor fi in luna mai.a.c.Masura a fost luata pentru a scuti de drumuri la banca peste 500.000 de clienti BT, in contextul actual", se arata intr-un comunicat al bancii.Alpha Bank spune ca va lua cea mai buna solutie de sprijin pentru clientii sai care au credite, adaptate in functie de situatia fiecarei persoane."Exista solutii de amanare la plata a ratei creditului pentru clientii persoane fizice in contextul pandemiei COVID-19? In cazul in care te afli intr-o situatie de carantina institutionalizata / izolare la domiciliu ne poti contacta la info@alphabank.ro sau 0800 825 742.Alpha Bank va lucra impreuna cu tine pentru a identifica cea mai buna solutie de sprijin, adaptata situatiei in care te afli. Analizam permanent situatia climatului economic, urmand a oferi solutii cu impact general in functie de evolutia acestuia", se arata pe site-ul bancii intr-o rubrica intitulata "Intrebari frecvente in contextul Covid-19" BRD anunta ca, in contextul crizei de coronavirus, in perioada 16 martie-16 iunie, "toti clientii persoane fizice vor beneficia de:- 0 cost lunar de administrare;- 0 comision pentru transferuri in zona SEPA in lei si euro".Intesa Sanpaolo Bank, banca italiana, a luat momentan doar masuri de preventie in contextul crizei de coronavirus.", se arata pe site-ul institutiei.