Cum rezolvi cel mai repede si avantajos o neintelegere cu banca?

Vineri, 26 Iulie 2019, ora 17:40

Peste 2000 de romani au evitat procesele costisitoare cu banca sau IFN-urile, in ultimii 3 ani, apeland la metoda concilierii!

Prin intermediul a doua proceduri simple si accesibile

CSALB vine in ajutorul romanilor!

Ce face mai exact

Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar?

Pasii pentru conciliere sunt si ei usor de parcurs:

Serviciile CSALB sunt:

De asemenea, intrebati in cadrul cercetarii sociologice "" ce parere au despre datorii, 70% dintre respondentii care au participat la studiu au spus ca acestea sunt o problema care trebuie rezolvata cat mai repede posibil. Numai 15% dintre romanii cu datorii sunt de parere ca acestea sunt o problema minora pentru care se va gasi o solutie.Studiul, implementat de agentia de cercetare de piata, a analizat atitudinea fata de bani si comportamentul financiar al consumatorului roman. In acest caz, pentru consumatorul aflat in imposibilitate de plata solutiile pentru consumatorul aflat in imposibilitate de plata sunt putine si nu foarte prietenoase. Una dintre ele este procesul si prezentarea in fata unui judecator. O situatie care acutizeaza sentimentul de esec si jena. O alta solutie, mult mai maleabila si flexibila, este apelarea la CSALB pentru mijlocirea negocierii cu banca.CSALB intermediaza negocierea dintre consumatori si banci/IFN-uri pe marginea nemultumirilor sau problemelor pe care le au persoanele fizice in contractele aflate in derulare.Cei 21 de Conciliatori ai CSALB conduc aceste negocieri si propun o solutie care poate fi acceptata, respinsa sau rediscutata de catre cele doua parti. Conciliatorii au la indemana si procedura arbitrajului, insa aceasta nu a fost solicitata pana acum de consumatori.: procedura se finalizeaza dupa ce partile au acceptat solutia propusa de conciliator prin Nota de Solutionare. Termenul in care partile pot accepta/refuza solutia este de 15 zile de la comunicare. Partile se pot retrage oricand din procedura.: procedura se finalizeaza prin pronuntarea unei solutii care este obligatorie pentru ambele parti. Procedura este similara celei din instantele de judecata, insa termenele sunt mai scurte, de maximum 90 de zile, si se pot fixa de comun acord. Partile nu se pot retrage din procedura.Conciliatorii/arbitrii desemnati sa solutioneze litigiile propun sau impun o solutie, in functie de procedura aleasa, in urma analizei documentelor si a discutiilor cu partile. Evident, aceste proceduri sunt facultative, voluntare, separate de procedurile din instantele de judecata si gratuite pentru consumator.Solicitantul completeaza o cerere pentru conciliere (accesibila in aplicatia online de pe www.csalb.ro CSALB analizeaza aceasta cerere din punct de vedere formalDaca cererea este conforma, CSALB informeaza bancaDupa acceptul Bancii, CSALB desemneaza aleatoriu un conciliatorConciliatorul (confirmat de parti) analizeaza situatia si apoi incepe discutiile cu partile implicateConciliatorul propune o solutiePartile pot accepta sau pot refuza aceasta solutie in termen de 15 zileSolutia acceptata devine titlul executoriu si are puterea unei hotarari in instantaPartile se pot retrage oricand din procedura, procedura este flexibila. Partile pot refuza solutia sau o pot renegocia.RAPIDEGRATUITESOLUTIA ESTE OFERITA IN MAXIM 90 DE ZILESOLUTIA PROPUSA POATE FI ACCEPTATA, NEGOCIATA SAU REFUZATARETRAGEREA DIN NEGOCIERE SE POATE FACE ORICANDREDUCEREA LA RATA SAU CREDIT SE POATE OBTINE FARA SA MAI FIE NEVOIE DE INTERVENTIA JUDECATORULUI