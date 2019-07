Deutsche Bank renunta la 18.000 de locuri de munca

Ziare.

Intr-un comunicat emis dupa o sedinta a consiliului de administratie, banca germana precizeaza ca spera ca prin aceasta masura sa-si diminueze costurile cu circa sase miliarde de euro . Deutsche Bank a suprimat si anul trecut alte aproximativ 6.000 de posturi.Acest plan de restructurare pare a fi unul al ultimei sanse pentru banca germana, la doua luni dupa esecul negocierilor in vederea unei posibile fuziuni cu concurenta sa Commerzbank, aflata la randul ei in dificultate.Acest proiect parea a fi un fel de plan de salvare ce era puternic sustinut de guvernul german, ingrijorat sa vada institutii-cheie de finantare a economiei germane in pericol si amenintate de o posibila preluare de vreun concurent strain.Capitalizarea bursiera a Deutsche Bank a ajuns la un sfert din cea de acum patru ani, valoarea ei actuala fiind de circa 15 miliarde de euro. Dupa un mic profit in 2018, banca se asteapta sa incheie in pierdere anul in curs, mai ales ca planul de restructurare anuntat duminica implica un cost suplimentar de aproximativ trei miliarde de euro.