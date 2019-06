EximBank a cumparat 99,28% din Banca Romaneasca. Teodorovici: Va sustine cresterea economica

Ziare.

"EximBank si National Bank of Greece au semnat acordul de achizitie a 99,28% din Banca Romaneasca. In urma acestei tranzactii, EximBank va activa pentru prima oara pe segmentul de retail banking din Romania, devenind astfel o banca universala", anunta joi Eximbank.Potrivit sursei citate, ca urmare a finalizarii acestei tranzactii, cota de piata a EximBank va creste la aproximativ 3%, ceea ce va conduce la o situare a bancii in top 10 institutii financiar-bancare din Romania."Ministerul Finantelor, in calitate de actionar majoritar al EximBank, a crezut de la bun inceput in potentialul extraordinar al acestui demers care, iata, vine sa incununeze preocuparea permanenta a autoritatilor romane de intarire a prezentei, a rolului si a impactului sistemic al bancilor cu capital de stat pe piata bancara locala.Avem incredere ca noua entitate va actiona ca un factor important de sustinere a cresterii economice a tarii prin suportul financiar pe care il va acorda tuturor segmentelor de piata, fie ca vorbim despre persoane fizice, sau companii", a declarat ministrul de Finante Eugen Teodorovici."Sunt incantat sa anuntam aceasta tranzactie care creeaza o banca romaneasca de referinta ce va pune in valoare atat experienta Bancii Romanesti pe segmentul de retail banking, cat si abilitatea demonstrata in timp de EximBank de a sustine mediului de afaceri local. De la infiintare, in urma cu 27 de ani, EximBank s-a reinventat si s-a modenizat permanent pentru a tine pasul cu evolutia sistemului bancar si cu cerintele din ce in ce mai sofisticate ale clientilor, iar acest moment reprezinta fara discutie un reper major in istoria bancii", a spus Traian Halalai, presedintele executiv al EximBank.Finalizarea tranzactiei asteapta indeplinirea tuturor cerintelor de reglementare aplicabile.J.P. Morgan Securities plc a actionat in calitate de consultant financiar unic in cadrul tranzactiei. EximBank a mai fost asistata de catre Pricewaterhouse Coopers Management Consultants SRL, in timp ce Linklaters LLP a fost consultantul juridic pe plan international, iar Bulboaca&Asociatii SCA a asigurat asistenta juridica pe plan local.EximBank a anuntat saptamana trecuta ca a avut anul trecut un profit net de 113,5 milioane de lei, reprezentand cea mai buna performanta financiara a bancii din ultimii noua ani."La finele anului 2018, banca administra expuneri totale in valoare de 8 miliarde de lei, in crestere cu 30% fata de sfarsitul anului 2017, si inregistra un profit de 113,5 milioane de lei, reprezentand cea mai buna performanta financiara din ultimii noua ani", arata un comunicat emis miercuri de banca.Banca a incheiat astfel al saselea an consecutiv de crestere cu un profit record si o urcare semnificativa in clasamentul bancilor dupa active, si si-a majorat cota de piata pe segmentul de creditare corporate."Anul trecut am crescut creditarea cu 27% fata de 2017, ajungand la un portofoliu de credite de 4,6 miliarde de lei, lucru care ne-a consolidat pozitia pe zona de creditare corporate prin castigarea de cota de piata. Cresterea activelor ne-a propulsat pe locul 12 in clasamentul bancilor de pe piata locala, cea mai inalta pozitie ocupata de EximBank pana in prezent.Cat priveste variatia semnificativa a profitului fata de anul precedent, aceasta a fost marcata major de imbunatatirea calitatii activelor si de cresterea gradului de recuperare a creantelor neperformante, dar si de buna gestionare a portofoliului de produse complementare finantarii - produse de trezorerie si cash management - care si-au majorat contributia in profitul bancii", afirma Traian Halalai, presedintele executiv al EximBank.