First Bank a semnat acordul de preluare a Bank Leumi Romania

Tranzactia este de asteptat sa fie finalizata in a doua parte a anului insa valoarea acesteia este supusa unor clauze de confidentialitate."Aceasta achizitie face parte din strategia bancii de a-si extinde si consolida prezenta in Romania, cu obiectivul de a deveni un actor puternic pe piata locala. Este cea de-a doua achizitie pe care fondul american de investitii J.C. Flowers & Co. o face in Romania in mai putin de un an, dovedindu-si interesul si angajamentul fata de aceasta piata valoroasa.Avand in vedere orientarea noastra catre achizitii relevante, ne pastram deschiderea spre oportunitati similare de crestere. Intre timp, continuam sa facem business 'The American Way', cu accent pe crestere, prin servicii de calitate oferite clientilor, digitalizare si eficienta", a afirmat Dominic Bruynseels, presedintele executiv al First Bank.La randul sau, Hanan Friedman, prim-vicepresedinte executiv si director al Diviziei de Strategie, Inovare si Transformare din cadrul Bank Leumi Israel a mentionat ca vanzarea Bank Leumi Romania catre First Bank va permite continuarea implementarii strategiei Leumi "follow your customer"."Acest acord reprezinta un nou pas in implementarea strategiei internationale a Leumi, care se concentreaza pe operatiunile bancare comerciale ale filialelor noastre din SUA si Marea Britanie si pe colaborari cu companii locale importante in alte regiuni", a spus Friedman.Cu sediul in Bucuresti, First Bank, fosta Piraeus Bank, cumparata de JC Flowers la jumatatea lunii septembrie 2018, ofera o serie larga de produse si servicii adresate atat clientilor locali, cat si celor internationali, incluzand activitati de retail, IMM si corporate banking, si opereaza prin 100 de unitati bancare si 1300 de specialisti, pentru aproximativ 130.000 de clienti activi. Pe data de 27 noiembrie 2018, First Bank s-a lansat oficial in Romania.Bank Leumi este una dintre cele mai importante corporatii financiare din Israel, care ofera servicii bancare complete si detine o cota de aproximativ 30% pe piata interna. Cu sediul in Tel Aviv, Bank Leumi este prezenta in centrele financiare-cheie din intreaga lume, inclusiv Londra, New York, Palo Alto si Shanghai. In 2018, Leumi a raportat un profit net de 880 de milioane de dolari. In Romania, Bank Leumi detine o retea de 15 sucursale, are 200 de specialisti, administreaza active de peste 250 milioane de euro si depozite de 150 milioane de euro.Jefferies LLC, unul dintre liderii domeniului de private equity, dedicat investitiilor globale in industria serviciilor financiare, a actionat in calitate de consultant financiar exclusiv al Bank Leumi pentru aceasta tranzactie, precizeaza sursa citata.