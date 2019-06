Iata cum poti evita procesele cu creditorii prin metoda concilierii

Ziare.

Pentru a beneficia de aceasta, romanii pot sa se adreseze Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar , o entitate independenta, non-guvernamentala si apolitica, ce a fost infiintata in anul 2015, conform unei directive europene.Aceasta are ca principal scop solutionarea amiabila a eventualelor probleme care pot aparea intre institutiile financiare si clienti ai acestora, prin intermediul echipei de conciliatori, formate din experti in drept si economie.Solutia este disponibila tuturor romanilor, gratuit, cazurile avand un termen mediu de solutionare de doar 50 de zile.In primii trei ani de activitate, negocierile realizate prin intermediul Centrului au adus un beneficiu de peste 1,4 milioane de Euro in favoarea consumatorilor si sistemului bancar din Romania, metoda concilierii dovendindu-se castigatoare pentru peste 800 de romani, ale caror dosare au fost solutionate favorabil, ajungandu-se la stergeri de datorii sau diminuari, in anumite situatii, chiar si de 46.000 de euro, din totalul datorat bancii.Desi o solutie probata in Romania, cu rezultate dovedite, cel putin in ultimii trei ani, metoda concilierii ramane una dintre alternativele secundare, calea preferata de romani fiind in continuare cea judecatoreasca."Fiind vorba de o alta abordare, de renuntarea, cultural vorbind, la o atitudine contencioasa in favoarea uneia de natura conciliatoare, este o chestiune de timp pentru a se incetateni si la noi cultura negocierii " spune Alexandru Paunescu, membru al Colegiului de Coordonare din cadrul CSALB."In esenta, vorbim despre o schimbare de atitudine sau o schimbare de paradigma, care nu poate fi facuta intr-o perioada de un an, doi sau trei. Cred ca este o chestiune care se poate intampla intr-o perioada de mai multi ani de functionare efectiva si de promovare a acestor metode de solutionare alternativa. Raportandu-ma la ultima perioada, pot spune ca CSALB constituie unul dintre principalii factori de echilibru in relatia dintre banci si consumatori", a adaugat acesta.Concilierea este mai mult decat o chestiune culturala, este un fenomen acceptat cu rezultate cuantificabile testate si inregistrate de-a lungul anilor de practica. Tocmai de aceea, la nivelul Uniunii Europene, sunt infiintate organisme care au ca scop rezolvarea pe cale amiabila a diferitelor divergente survenite in relatia dintre consumatori si comercianti.Astfel, in Ungaria exista 21 de centre care solutioneaza litigii, in Polonia functioneaza 25 de astfel de centre, in Danemarca 27, in Italia 39, in Marea Britanie 50, in vreme ce in Franta functioneaza peste 70 de centre de solutionare alternativa a litigiilor.In Romania, pe de alta parte, cultura negocierii este in plin proces de formare, iar un factor care autentifica acest lucru il constituie numarul centrelor de negociere alternative - doar trei (CSALB, SAL-Fin din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara - specializata pentru pietele de asigurari, pensii private si piata de capital si Directia SAL din cadrul ANPC) . In tot acest timp, vecinii nostrii din Bulgaria au la dispozitie 16 asemenea centre.Dar dincolo de lipsa unei culturi a negocierii, exista si o tendinta impamantenita a romanilor de a apela din start catre contecios. Tocmai de aceea, Centre precum CSALB , au de infruntat nu doar o lipsa majora de cultura in domeniul negocierii cat si opozitia creata de anii anteriori de practica.Cu toate acestea, din 2015, odata cu infiintarea centrelor de solutionare alternativa, consumatorii dar si bancile incep sa inteleaga si sa testeze efectele concilierii, care se traduc in avantaje pentru toate partile implicate.Spre deosebire de cazurile ajunse in instanta, cele care trec mai intai prin conciliere se rezolva cu o solutie agreata de ambele parti, practica negocierii avand la baza un principiu conform caruia toate partile sunt in castig in urma negocierii (practica tip win-win).Cel mai important aspect este faptul ca rapoartele contractuale dintre parti se pot derula in continuare, cu efecte benefice, in special in cazul contractelor de lunga durata.Metoda concilierii este mult mai avantajoasa din toate punctele de vedere pentru toti actorii implicati: consumatori, banci si IFN-uri, oferind o cale de mijloc, prin metode mai practice decat recurgerea la un proces in instanta.Costurile pentru solutionarea unui dosar in instanta pornesc de la 3.000 de euro si pot ajunge pana la 15.000 de euro, in functie de durata si de complexitatea litigiului.La Centrul de Solutionare Alternativa procedura este gratuita pentru consumatori, iar banca are costuri de aproximativ 200 euro/dosar.Perioada de solutionare a litigiului in instanta este cuprinsa intre un an si jumatate si poate ajunge la peste 5 ani. La CSALB , cazurile se rezolva in maximum 90 de zile.Aplicat la activitatea de conciliere in raport cu bancile, beneficiile pentru consumator se traduc in:Cazul se solutioneaza in maximum 90 de zile;Procedurile sunt simple si usor de inteles;Spetele se "judeca" in echitate si nu dupa litera legii;Nu exista un castigator si un invins, se cauta calea de mijloc;Totul se rezolva amiabil, iar intelegerea partilor are puterea unei hotarari in instanta!Consumatorul nu plateste nicio taxa la CSALB. Conciliatorii sunt platiti de Centru.Mai mult, conciliatorii Centrului sunt specialistii care reusesc sa impace partile prin stabilirea unor solutii echitabile, care constituie temeiul continuarii colaborarii dintre consumatori si banci.Echipa numara in acest moment 21 de conciliatori, unii dintre cei mai titrati specialisti in drept si in domeniul financiar-bancar.