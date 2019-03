Impreuna de 25 de ani

Ziare.

Dezvoltarea bancii a fost una treptata, prin investirea sistematica a resurselor si crestere organica, in cei 25 de ani de activitate Alpha Bank fiind o prezenta constanta in topul bancilor din Romania.Cu o structura robusta, cantarind atent fiecare initiativa, dar cu o constanta dorinta de inovare, banca si-a pus an de an amprenta asupra evolutiei sistemului bancar romanesc prin initiative indraznete care ulterior au devenit firesti. Daca in 2001 Alpha Bank era prima institutie bancara ce lansa in Romania creditul pentru achizitia de locuinte, astazi soldul creditelor de investitii imobiliare aflate in portofoliul bancii depaseste 1 miliard de euro.Daca in 2005 Alpha Bank era printre primele banci cu prezenta in mediul virtual, astazi digitalizarea este o prioritate pentru intreaga societate. Acum 25 de ani, multi dintre clientii nostri antreprenori erau la inceput de drum, azi multi dintre ei sunt nume sonore, iar companiile lor lideri in cele mai importante sectoare ale economiei.De 25 de ani, Alpha Bank Romania se alatura celor mai indraznete proiecte si initiative sociale, contribuind la cresterea calitatii vietii. Suntem alaturi inca de la inceput de temerarii care au transformat Delta Vacaresti in parc natural, iar iubitorii naturii pot descoperi tainele deltei urbane din cel mai inalt Observator Natural. Gradina Botanica din Bucuresti si-a redeschis dupa 35 de ani serele vechi cu sprijinul bancii, sute de mii de copii invata primele notiuni de educatie financiara ca urmare a implicarii bancii in proiectele de educatie financiara.La aniversarea celor 25 de ani, dorim sa multumim clientilor si partenerilor cu ajutorul carora povestea noastra a devenit posibila. Cu profesionalism, focus pe inovatie si permanenta dorinta de evolutie, privim cu incredere spre viitor.