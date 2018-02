Infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei, aprobata in Senat

Ziare.

Proiectul de lege initiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede ca BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridica autonoma si independenta capabila sa incheie orice tip de contracte in scopul indeplinirii atributiilor sale, poate participa la achiziti publice si poate detine sau instraina orice bunuri in acord cu obiectul sau de activitate.este de aprinsi, prin derularea de servicii financiare si de consultanta, si prin emiterea de titluri de valoare si strangerea de fonduri sau de capital in scopul sustinerii acestor servicii, se arata in proiectul de lege.Banca ar urma sa acorde o atentie deosebita nevoilor, prin masurile de Ajutor de stat (in conformitate cu Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare sau prin masuri de finantare, in conformitate cu Regulamentul de minimis) siBanca de Dezvoltare a Romaniei va putea acordacu conditia sa nu excluda finantarea viabila din partea bancilor comerciale, a investitorilor privati si a altor intermediari financiari privati. De asemenea, poate sa oferesi sa obtina rentabilitate echivalenta cu cea obtinuta pe piata pe repere comparabile, cu conditia ca, in desfasurarea unei astfel de activitati nesustinute prin ajutor de stat, sa nu concureze cu furnizorii comerciali, ci sa remedieze deficitul sau esecurile infrastructurii financiare.Proiectul de lege prevede caInstitutia ar urma sa fie condusa de un Consiliu de administratie format din 7 membri:, persoane cu inalta competenta in sectorul economic, financiar si bancar, numiti de Ministrul Finantelor Publice;, din sectorul non-guvernamental, numiti de Ministrul Finantelor Publice, la recomandarea Consiliului de Dezvoltare Economica si Sociala si care nu fac parte din acesta. Mandatul presedintelui va avea o durata de 6 ani.Potrivit actului normativ,In plenul Senatului a fost adoptat amendamentul senatorului USR Nicoleta Ramona Dinu care prevedea ca si calitatea de membru al unui partid politic e incompatibila cu calitatea de presedinte sau director al BDR, amendament respins initial de Comisia de buget.Initiatorii sustin in expunerea de motive, ca "pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara, se impune necesitatea infiintarii unei institutii a carei activitate sa conste in realizarea deopotriva pentru persoane fizice si juridice legal constituite, de finantari, cofinantari, refinantari, garantari sau alte operatiuni bancare, asigurari si reasigurari destinate sa asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea autoritatilor de interes public, dezvoltarea regionala, sustinerea activitatilor de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator si sustinerea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in concordanta cu politica asumata prin programul de guvernare", Banca urmand sa fie "". PSD si ALDE sustin ca abordarea este consistenta cu viziunea europeana si urmeaza principiile noii arhitecturi a sistemului financiar european."Impactul financiar asupra bugetului de stat consta in asigurarea capitalui de stat initial in cuantum de 1.000.000.000 de lei", potrivit sursei citate.Propunerea legislativa a fost adoptata de Senat, in calitate de prima Camera sesizata, cu 66 de voturi "pentru", 18 voturi "impotriva" si doua abtineri.