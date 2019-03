JP Morgan si alte banci sunt anchetate in Turcia dupa deprecierea semnificativa a lirei

Ziare.

Sambata, BDDK a anuntat ca vor urma "procesele administrative si judiciare" necesare dupa ce a primit plangeri caDe asemenea, arbitrul pietei de capital din Turcia (SPK) a informat ca a lansat o investigatie in urma plangerilor primite privind raportul JP Morgan "care induce in eroare" si a provocat speculatii la Bursa de la Istanbul.Un purtator de cuvant al JP Morgan nu a dorit sa comenteze informatia.Vineri, lira turceasca s-a depreciat cu peste 4% fata de dolar,, sporind temerile ca turcii cumpara mai multa valuta in urma deteriorarii relatiilor cu Washingtonul.Investigatiile autoritatilor de reglementare sunt cele mai recente masuri oficiale menite sa contracareze declinul monedei nationale.Conform copiei raportului JP Morgan consultata de Reuters,Astfel de recomandari adresate clientilor sunt tipice pentru bancile din intreaga lume.De asemenea, BDDK a anuntat ca verifica plangerile potrivit carora "unele banci " i-au sfatuit pe clienti sa achizitioneze valuta intr-un mod "manipulativ, care induce in eroare". Institutia nu a precizat care sunt bancile implicate sau daca ele sunt turcesti sau straine.Vineri, indice bursier BIST100 a scazut cu 3,45%, in timp ce indicele bancar a inregistrat un declin de 6,64%.Analistii atrag de mai multe luni atentia asupra riscurilor la adresa economiei turcesti, confruntata cu o inflatie de doua cifre si un deficit mare de cont curent in pofida unei cresteri economice solide.