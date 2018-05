Libra Internet Bank a finantat productia filmului Donbass, care va deschide categoria "Un Certain Regard" la Cannes

Ziare.

com

In aceasta faza se prezinta versiunea in lucru, iar in toamna, varianta finala va rula in cinematografele din Romania, pentru publicul larg. Donbass este prima productie cinematografica finantata partial de Libra Internet Bank, prin casa de productie Digital Cube, a co-producatorului roman Cristian Nicolescu.Libra Internet Bank reconfirma, in acest fel, implicarea in sustinerea sectorului cultural, pentru care a dezvoltat produse si servicii specifice si accesibile.Creditul este in valoare de aproximativ 200.000 lei, finantarea acordandu-se in cadrul Programului de garantare destinat Industriilor Culturale si Creative, sustinut de catre Fondul European de Investitii.Pelicula este regizata de Sergei Loznitsa, un regizor cu notorietate in cadrul Festivalului de la Cannes, alte doua filme de fictiune ale sale au fost prezentate in competitia oficiala. "", afirma regizorul, despre Donbass.Productia cinematografica l-a avut ca director de imagine pe Oleg Mutu, detinator de premii cinematografice internationale pentru filme de referinta ale noului val romanesc precum "" sau "".Efectele speciale sunt semnate de Adriana Ionica si Sergiu Negulici, iar distributia il include pe actorul Valeriu Andriuta, laureat la Cannes in "".Filmul a fost realizat printr-o colaborare a mai multor case de productie din diferite tari: Germania, Ucraina, Franta, Romania (Digital Cube) si Olanda.Cu o cota de piata de 1% si o retea de 50 de sucursale, Libra Internet Bank si-a dedicat dezvoltarea, in principal, clientilor din zona profesiilor liberale, real estate si agribusiness, dar si a clientilor IMM din domeniul industriilor creativeCu scopul de a sustine dezvoltarea clientilor sai prin finantare competitiva, Libra Internet Bank impreuna cu Fondul European de Investitii au dezvoltat produse bancare specializate pe sectorul cultural si creativ ce sustin activitatea curenta si de investitii a IMM-urilor din aceasta nisa. Suma maxima ce poate fi accesata este de 2.000.000 lei, 70% fiind garantata prin Programul CCS (Creative and Cultural Sector).