Libra Internet Bank si Exec-Edu ofera o bursa de 3.000 de euro pentru antreprenori

Ziare.

com

In urma cursului, antreprenorii vor dobandi competente solide de business si vor sti cum sa gestioneze mai bine situatii complexe din activitatea de zi cu zi, ceea ce le va permite sa isi dezvolte mai mult si mai repede afacerea.Bursa va fi acordata in urma unui concurs. Cei care vor sa se inscrie pentru obtinerea bursei trebuie sa indeplineasca: sa aiba studii superioare si sa detina un start-up cu 1-3 ani de la infiintare.Pentru inscriere, trebuie completat un formular online , in perioada 14-28 februarie 2018.Aplicatiile vor fi analizate de o comisie de examinare compusa din reprezentanti ai Exec-Edu si Libra Internet Bank, in perioada 1-2 martie 2018, iar castigatorul va fi anuntat in data de 3 martie 2018 pe site-urile Exec-Edu si Libra Internet Bank.Cei interesati pot gasi toate informatiile necesare in Regulamentul concursului, care poate fi consultat aici Libra Internet Bank detine o retea teritoriala de 50 de sucursale si o cota de piata de 1%, fiind in continua crestere.De-a lungul timpului, a acordat o atentie deosebita si a dezvoltat produse dedicate clientilor din segmentele profesii liberale, IMM, corporate, real estate si agribusiness.De asemenea, ofera cele mai performante si inovative servicii pe zona de Internet Banking, gandite pentru a eficientiza cat mai mult operatiunile bancare ale clientilor sai.Compania Exec-Edu - creata de scoala de afaceri ASEBUSS - ofera cel mai diversificat portofoliu de cursuri de management si leadership - peste 40, de la module intensive, la programe complexe de 4-9 luni, training personalizat, coaching, consultanta, well-being si team-building.Este partenerul preferat in dezvoltarea manageriala pentru peste 12.000 de manageri si antreprenori, la dezvoltarea carora a contribuit in cei 19 ani de activitate.