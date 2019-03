Libra Internet Bank sprijina afacerile din agricultura romaneasca in colaborare cu cele mai importante fonduri de garantare nationale si europene

Ziare.

O conventie similara exista in vigoare intre Libra Internet Bank si Fondul de Garantare a Creditului Rural, incheiata in 2017.De asemenea,, prin conventia de finantare cu partajarea riscului incheiata cu Fondul European de Investitii (FEI).In cadrul acestei scheme de garantare, clientii bancii care contracteaza un credit agri pot beneficia de, cu conditia indeplinirii conditiilor de eligibilitate din PNDR, pe urmatoarele sub-masuri: 4.1 "Investitii in exploatatii agricole"; 4.2 "Investitii in procesarea/marketingul produselor agricole"; 4.1.a" Investitii in fermele de pomicultura"; 4.2.a" Investitii in procesarea/marketingul produselor agricole in sectorul pomicol"; 6.4 "Investitii in crearea si dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici non-agricole".Libra Internet Bank are, prin care este sprijinita creditarea fermierilor, atat pentru achizitia de inputuri, cat si pentru investitii (in cadrul programelor de garantare EaSI, destinat microintreprinderilor si COSME, destinat IMM-urilor).", a declaratClientii interesati pot afla mai multe detalii in oricare din sucursalele bancii, pe site-ul www.librabank.ro sau la Call Center (08 008 55555) .