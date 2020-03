Mastercard Bank of the Year: Fii juratul nostru! Alege ce banca merita titlul de "Cea mai populara"

Tu ce banca ai recomanda unui prieten? Voteaza AICI !

Pentru cel de-al doilea an la rand, publicul poate decide castigatoarea trofeului "Cea mai populara banca" din cadrul competitiei Mastercard Bank of the Year.Acest premiu de popularitate va fi acordat in baza unui sistem de cross-voting, rezultatul urmand sa fie reprezentat de o medie intre preferintele consumatorilor pe canalele online si cele ale juriului.Anul trecut, in cadrul celei de-a 4-a editie a Mastercard Bank of the Year, premiul de popularitate a fost adjudecat, in urma votului dat de public, de catre Banca Transilvania.