MFP: Patru banci finantatoare s-au inscris pana vineri in Programul guvernamental "Investeste in Tine"

"Referitor la bancile implicate in Programul guvernamental 'Investeste in Tine', va comunicam ca pana la data prezentei (vineri 15 martie - n.red.) in cadrul programului s-au inscris patru finantatori, dintre caresiau solicitat alocare de plafon, in timp cesisi-au exprimat intentia de inscriere in viitor ca banci partenere. Mentionam ca in anul 2018 toate garantiile au fost acordate prin intermediul CEC Bank. (...) Mentionam ca, la momentul la care Ministerul Finantelor Publice va primi solicitari de inscriere in Program si din partea altor potentiali finantatori in afara celor deja inscrisi, acestea vor fi analizate si aprobate conform legislatiei legale in vigoare", au mentionat reprezentantii MFP., "diferenta de 570,86 milioane lei din plafon nefiind utilizata datorita perioadei scurte de functionare a Programului in anul 2018, respectiv octombrie-decembrie 2018", au subliniat reprezentantii Finantelor."In ceea ce priveste estimarile de garantii care vor fi acordate in anul 2019, va informam ca (...) plafonul total al garantiilor de stat care pot fi emise in anul 2019 este de", au subliniat reprezentantii Finantelor.Prin acest programde catre Ministerul Educatiei Nationale si de catre Ministerul Muncii, precum si cei deautorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale si de catre Ministerul Muncii.Creditele pot fi de, iar programul consta in garantarea, in numele si contul statului, a creditului.Garantia, emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Fondului Roman de Contragarantare, acoperadin valoarea creditului, exceptand dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul programului in baza contractului de credit.Garantia este garantata cu o ipoteca legala mobiliara asupra sumelor urmaribile, reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului si codebitorului/codebitorilor de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente, constituita de beneficiar in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.Creditele pot fi acordate pentru o, inclusiv perioada de gratie. Finantatorii pot aproba prelungirea duratei initiale de creditare in conformitate cu normele si procedurile interne proprii, cu incadrarea in durata maxima a finantarii de zece ani.Creditul poate fi folosit pentru a acoperi nevoile beneficiarilor si familiilor acestora privind educatia, sanatatea, cultura, sportul si cele de locuit.