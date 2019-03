Ministerul Finantelor a publicat noua schema de taxare a bancilor, dupa modificarea OUG114

Ziare.

Bancile sunt obligate la plata, respectiv activele financiare ale bancii existente la sfarsitul semestrului, respectiv anului pentru care se datoreaza taxa pe active, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila, ajustate, dupa caz, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, arata proiectul de OUG citat.Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile, sunt:, pentru bancile care detin o cota de piata mai mare sau egala cu 1%;, pentru cele cu o cota de piata mai mica de 1%.Taxa pe active se calculeaza prin aplicarea cotelor prevazute asupra bazei impozabile reprezentata de activele financiare nete ale institutiei bancare existente in sold la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa, potrivit evidentei contabile, din care: numerarul; solduri de numerar la banci centrale la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; expuneri neperformante la valoare neta; titluri de datorie emise de administratii publice la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; credite si avansuri acordate administratiilor publice la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; credite acordate de institutiile de credit sectorului neguvernamental purtatoare de garantii primite din partea administratiei publice centrale la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; credite acordate institutiilor de credit, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; depozite la institutii de credit, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) si creante atasate, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; operatiuni reverse repo si titluri luate cu imprumut, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante., astfel:1. pentru cresterea intermedierii financiare, prin cresterea soldului creditelor: cu 50%, in cazul in care cresterea soldului creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei este egala sau mai mare decat tinta de crestere a creditarii; pana la 50%, in cazul in care cresterea soldului creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei este mai mica decat tinta de crestere a creditarii.2. pentru diminuarea marjei de dobanda: cu 50%, in cazul in care marja de dobanda calculata la nivelul semestrului/anului pentru care se datoreaza, se situeaza sub nivelul marjei de referinta a dobanzii, sau in cazul in care diminuarea marjei de dobanda este egala sau mai mare decat tinta de diminuare a marjei de dobanda; pana la 50%, in cazul in care diminuarea marjei de dobanda este mai mica decat tinta de diminuare a marjei de dobanda.Cresterea soldului creditelor reprezinta, conform noului proiect, diferenta pozitiva dintre soldul creditelor acordate de o banca firmelor si populatiei existent la finele semestrului sau anului pentru care se datoreaza taxa pe active si soldul creditelor acordate firmelor si populatiei la finele anului precedent, raportata la soldul creditelor acordate firmelor si populatiei la finele anului precedent, exprimata in procente.Taxa pe active si redusa, pe baza indicatorilor privind cota de piata, soldul creditelor si marja de dobanda inregistrati la nivelul primului semestru al anului pentru care se datoreaza taxa pe active si a jumatate din nivelurile tinta de crestere a creditarii si a tintei de diminuare a marjei de dobanda,, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza.Taxa nu se datoreaza si: daca a indeplinit 100% tinta de crestere a creditarii; sau daca a indeplinit 100% tinta de diminuare a marjei de dobanda, sau daca nivelul procentual agregat al cresterii creditarii si al diminuarii marjei de dobanda este cel putin 100%.Pe baza indicatorilor privind cota de piata, soldul creditelor si marja de dobanda determinati la nivelul anului pentru care se datoreaza taxa pe active, taxa pe active se reduce, iar sumele rezultate se declara pana la data de 25 august, inclusiv, a anului urmator celui pentru care se datoreaza taxa pe active. Diferentele in plus se platesc pana la data de 25 august, inclusiv, a anului urmator celui pentru care se datoreaza taxa pe active, iar diferentele in minus se restituie sau compenseaza.de crestere a creditarii si de diminuare a marjei de dobanda, precum si marja de referinta a dobanzii se stabilesc anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea MFP, cu recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala., pentru fiecare banca,, iarpe active bancile cu pierdere contabila, inainte de calculul taxei pe active, la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoraza taxa.