Noua normalitate pentru oficialii bancilor centrale europene este sa fie atacati de politicieni (Bloomberg)

La mai mult de un sfert de secol dupa ce statele membre ale Uniunii Europene au decis ca dobanda de referinta nu trebuie sa fie influentata de factorul politic,. La fel ca si presedintele american, Donald Trump , politicienii europeni sunt fericiti sa tarasca guvernatorii bancilor centrale prin noroi."Zilele de aur ale independentei bancilor centrale sunt de domeniul trecutului. Banca centrala, in loc sa fie vazuta ca singura institutie care ne ajuta sa evitam falimentul, incepe sa fie vazuta ca" a declarat fostul oficial al Bancii Angliei, Charles Goodhart, adaugand ca atacurile se vor intensifica.La un deceniu dupa izbucnirea crizei financiare mondiale, care a extins foarte mult competentele lor, oficialii bancilor centrale sunt obligati sa calce cu atentie, facand un echilibru intre nevoie de responsabilitate in fata opiniei publice si amenintarile care vin din zona politicului unde controlul se poate transforma in abuz, scrie sursa citata."Este important sa vedem ca aceasta tendinta face parte dintr-o schimbare mai ampla de atitudine fata de tehnocrati, de experti" sustine Adam Posen, fost oficial la Banca Angliei.Daca deocamdata independenta BCE nu este in pericol, avand in vedere natura internationala a infiintarii sale, in alte parti ale Uniunii Europene, bancile centrale au intrat in vizorul criticilor politicienilor.In, vicepremierii Matteo Salvini si Luigi Di Maio au criticat performantele Bancii centrale in domeniul supervizarii bancare. Ministrii din partidul Miscarea 5 Stele (M5S) au fortat cabinetul sa amane o decizie privind reinnoirea mandatului unui oficial de la Banca Italiei iar populistii au cerut o lege potrivit careia rezervele de aur ale Bancii centrale apartin italienilor.In, guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carney, a fost acuzata de politicienii pro- Brexit pentru ca a publicat prognoze mult prea pesimiste si totodata a adoptat o pozitie partinitoare impotriva rezultatelor referendumului din 2016.La, Banca Nationala a criticat intentia guvernului de a introduce o "taxa pe lacomie" impotriva activelor bancare, taxa care este corelata cu dobanda de pe piata interbancara, apreciind ca aceasta taxa afecteaza politica monetara.In, ministrul de Finante Peter Kazimir a decis sa paraseasca politica pentru un mandat de guvernator al Bancii Nationale. Precedentul a fost stabilit de spaniolul Luis de Guindos, care a preluat postul de vice-presedinte al BCE direct dupa cel de ministru de Finante.In, oficialii Partidului Lege si Justitie au criticat ceea ce au numit salariile "scandaloase" de care beneficiaza angajatii Bancii Nationale, adoptand o lege care limiteaza salariile personalului de conducere. In plus, liderul partidului la putere in Polonia (PiS), Jaroslaw Kaczynski a declarat ca ar dori sa discute cu guvernatorul NBP, Adam Glapinski cu privire la acest subiect, adaugand ca ar fi foarte suparat daca astfel de salarii ar fi rezultatul actiunilor guvernatorului.Poate cel mai spectaculos caz este ancheta penala demarata impotriva guvernatorului Bancii centrale a, Ilmars Rimsevics, acuzat ca a primit mita 250.000 de euro de la o banca acuzata de spalare de bani. Lui Ilmars Rimsevics i s-a interzis sa mai exercite atributiile de guvernator al Bancii Nationale a Letoniei. In plus, Ilmars Rimsevics a fost impiedicat sa ia parte la reuniunile Consiliul guvernatorilor BCE, inclusiv la sedintele de politica monetara.In replica,, avocatii Bancii Centrale Europene sustinand ca absenta lui Ilmars Rimsevics risca sa afecteze reputatia BCE, ar putea aduce atingere independentei BCE si ameninta sa provoace intarzieri in procesul de luare a deciziilor, in conditiile in care o tara membra a zonei euro este privata de votul sau.Recent, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a dat castig de cauza Bancii Centrale Europene, dupa ce a decis ca Letonia a incalcat legislatia UE atunci cand l-a demis pe Ilmars Rimsevics. In decizia sa publicata marti,in ceea ce il priveste pe Rimsevics.